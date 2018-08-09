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ФОМИН: «Бордо - фаворит, но мы будем бороться»

ФОМИН: «Бордо - фаворит, но мы будем бороться» (3 новости)

«Форвард «Мариуполя» готовится к поединку Лиги Европы»

Нападающий "Мариуполя" Руслан Фомин накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Бордо" дал комментарий.

Украинский футболист заявил, что французы – фавориты противостояния.

Конечно, это знаменитая команда, с историей. "Бордо" знают в Европе, они часть играют в еврокубках, поэтому французы, наверное, фавориты нашей пары. Но мы будем бороться. Впереди 180 минут и я уверен, что все решится только в ответном матче во Франции. Сейчас до начала первого матча шансы 50 на 50, а на поле уже увидим, как будут складываться события, – сказал Фомин изданию "Команда №1".

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Sport.ua Sport.ua  ·  09.08.18, 15:42 Форвард «Мариуполя» готовится к поединку Лиги Европы
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  09.08.18, 15:56 Нападающий «Мариуполя» отметил, что «Бордо» – именитый клуб
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