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Капитал Капитал · · Обновлено в 16:44
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Фонд гарантирования обнародовал схемы вывода миллиардов из банка "Финансы и Кредит"

Фонд гарантирования обнародовал схемы вывода миллиардов из банка "Финансы и Кредит" (9 новостей)

«Помимо этого, фонд выявил недостачу средств на коррсчетах банка на общую сумму более 113 млн долл»

Должностные лица банка «Финансы и Кредит» накануне его банкротства вывели из финучреждения активы путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн. Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц со ссылкой на результаты соответствующей проверки, в период с 2010 до 2015 года должностные лица банка в «сотрудничестве» с владельцами ряда субъектов предпринимательской деятельности завладели средствами финучреждения на 3,2 млрд грн путем выдачи заведомо убыточных для банка кредитов и дальнейшего банкротства заемщиков. Кроме того, было присвоено 1,7 млрд грн, полученных в качестве кредитов для строительства офисного центра в столице. Помимо этого, Фонд гарантирования выявил недостачу средств, размещенных на корреспондентских счетах банка в Meinl Bank AG (Австрия) и Bank Frick&Co.AG (Лихтенштейн), так как эти средства в общей сумме более 113 млн долл. были списаны иностранными банками в качестве обеспечения выполнения обязательств по кредитам компаний-нерезидентов. Фонд сообщает, что подал 73 заявления о совершении правонарушений на общую сумму 15,5 млрд грн, в том числе относительно владельцев и должностных лиц банка «Финансы и Кредит» - 16 заявлений на 12,7 млрд грн, однако на сегодня еще ни одно дело не направлено в суд. Также сообщается, что оценочная стоимость активов банка почти в пять раз ниже балансовой, и составила 9,969 млрд грн, при этом на выплату гарантированного возмещения вкладчикам банка потрачено 9,932 млрд грн, а общие требования кредиторов к банку достигают 30,876 млрд грн. Банк «Финансы и Кредит» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка были компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Финансы и Кредит» 17 декабря 2015 года. Временная администрация работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Обновлено в 16:05 Отмечается, что в период с 2010 по 2015 гг. банк предоставил кредитов на 3,2 млрд гривен неплатежеспособным компаниям. Сразу после получения средств эти компании объявляли о своем банкротстве.

Обновлено в 16:44 "Результатом реализации еще одной схемы стало присвоение 1,7 млрд грн. Должностные лица и основатели еще четырех компаний с участием других юридических лиц совершили присвоение средств, полученных в качестве кредитов для дальнейшего использования этих средств при строительстве офисного центра в столице", говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Фонд гарантирования обнародовал схемы вывода миллиардов из банка "Финансы и Кредит"»
Фото Из банка «Финансы и Кредит» похитили 5 миллиардов накануне его банкротства - Фонд гарантирования
Фото Фонд гарантирования обнародовал схемы вывода миллиардов из банка "Финансы и Кредит"
Фото Из банка "Финансы и Кредит" до введения временной администрации было выведено почти 5 млрд грн – ФГВФЛ
Фото Перед банкротством банка Жеваго из него незаконно вывели почти 5 млрд гривен
Фото Из банка Финансы и кредит вывели миллиарды гривен – ФГВФЛ
Фото До введения временной администрации из банка "Финансы и кредит" вывели около 5 млрд грн – Фонд гарантирования вкладов физлиц
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