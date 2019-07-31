Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка Курченко

Фонд гарантирования вкладов прекратил госрегистрацию ПАО "Реал Банк" как юридического лица. Поэтому ликвидация общества считается завершенной, а сам банк – ликвидированным. Примечательно, что банк принадлежал олигарху из окружения Януковича Сергею Курченко.

Требования кредиторов к банку, которые были недовольны из-за нехватки его имущества, считаются погашенными, сообщает Фонд гарантирования вкладов.

Таким образом прекращены полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Реал Банк".

Курс доллара на межбанке вплотную подошел к новой отметке

Ключевым инвестором "Реал Банка" является владелец "Брокбизнесбанка", который принадлежит группе компаний Ветеко Сергея Курченко. Хотя на сайте НБУ отмечается, что владельцы существенного участия у "Реал Банка" отсутствуют.

Что известно о Сергее Курченко и ликвидации банка?​ Сергей Курченко - украинский олигарх, которого связывают с Виктором Януковичем и Ринатом Ахметовым в дореволюционные времена. Во время Евромайдана бизнесмен сбежал из Украины и с тех пор скрывается в России. Курченко попал под санкции в США, Украине и странах Евросоюза. В 2013 году группа компаний Ветеко, принадлежащая олигарху, вошла в харьковсуих банк "Реал Банк". С 2014 года идет процесс ликвидации банка, а Генеральная прокуратура завершила расследование Курченко, в котором, в частности, говорится об отмывании 4,7 миллиона гривен через банк "Реал".