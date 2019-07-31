Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка Курченко

Фонд гарантирования вкладов прекратил госрегистрацию ПАО "Реал Банк" как юридического лица. Поэтому ликвидация общества считается завершенной, а сам банк – ликвидированным. Примечательно, что банк принадлежал олигарху из окружения Януковича Сергею Курченко.
Требования кредиторов к банку, которые были недовольны из-за нехватки его имущества, считаются погашенными, сообщает Фонд гарантирования вкладов.
Таким образом прекращены полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Реал Банк".
Ключевым инвестором "Реал Банка" является владелец "Брокбизнесбанка", который принадлежит группе компаний Ветеко Сергея Курченко. Хотя на сайте НБУ отмечается, что владельцы существенного участия у "Реал Банка" отсутствуют.
Что известно о Сергее Курченко и ликвидации банка? Сергей Курченко - украинский олигарх, которого связывают с Виктором Януковичем и Ринатом Ахметовым в дореволюционные времена. Во время Евромайдана бизнесмен сбежал из Украины и с тех пор скрывается в России. Курченко попал под санкции в США, Украине и странах Евросоюза. В 2013 году группа компаний Ветеко, принадлежащая олигарху, вошла в харьковсуих банк "Реал Банк". С 2014 года идет процесс ликвидации банка, а Генеральная прокуратура завершила расследование Курченко, в котором, в частности, говорится об отмывании 4,7 миллиона гривен через банк "Реал".