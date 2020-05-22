Фонд Новинского передал Мариуполю два ИВЛ и средства защиты для медиков (5 новостей) «Среди средств защиты - 1800 комплектов костюмов биозащиты и 1800 защитных экранов»

Благотворительный фонд Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" передал больницам Мариуполя партию оборудования и средств защиты для медиков, в поставку вошли 2 аппарата ИВЛ, 1800 комплектов костюмов биозащиты и 1800 защитных экранов. Костюмы имеют повышенный класс защиты, чтобы обезопасить медиков, лечащих больных COVID-19, сообщает пресс-служба фонда.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко поблагодарил Вадима Новинского за поддержку Мариуполя в борьбе с коронавирусом.

"Помощь Фонда мы чувствуем на протяжении всего этого сложного времени. Ключевое – что она была своевременной и с первых дней возникновения пандемии",- заявил мэр Мариуполя.

Ранее Фонд передал больнице скорой помощи Мариуполя 2 аппарата ИВЛ, боксы для транспортировки больных и 200 комплектов костюмов биозащиты для медиков. На базе горбольницы №4 функционирует закупленная Фондом диагностическая ПЦР-лаборатория. Городу были переданы 30 тыс масок. В целом, медучреждения Донецкой области от Фонда получили 17 тыс единиц СИЗ для медиков, а лаборатории совместно с Украинской Православной Церковью были переданы 4,2 тыс высокоточных ПЦР-тестов.

Александр Трубачев, директор филиала "Смарт-холдинг" в Мариуполе, на встрече с медиками сказал: "Хочу заверить, что Донецкий регион и Мариуполь, продолжат пребывать в фокусе благотворительных усилий компании и Вадима Новинского. Мы следим за ситуацией, находимся в контакте с городским властями и будем реагировать на новые вызовы".

Медики отметили, что эпидемиологическая ситуация в области и Мариуполе относительно благополучна.

"Карантин в городе и поддержка больниц и медиков, которую оказывает Ринат Ахметов и Вадим Новинский, дали положительные результаты -выздоровели более 60% пациентов, и нет летальных случаев. Символично, что очередную помощь от Вадима Новинского мы получили в День Святого Николая Чудотворца. Он делает это искренне и с добром в сердце… Данное оборудование является важной составляющей в борьбе за здоровье мариупольцев", - отметил Сергей Орлеанский, главный врач БСМП.

Фонд Вадима Новинского и бизнесы Смарт-Холдинга в рамках борьбы с эпидемией направили на закупку оборудования, средств защиты медиков и поддержку пожилых людей 100,9 млн грн.

В марте Фонд Вадима Новинского выделил 40,6 млн грн на закупку 100 тыс ПЦР-тестов DialPlexQ. Тесты с церковью были переданы в областные лаборатории. На закупку 20 аппаратов ИВЛ выделено 25,9 млн грн. Фонд передал в клиники Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей свыше 100 тыс единиц СИЗ для медиков. Также Фондом были приобретены почти 1 млн защитных масок для медучреждений, приходов УПЦ и промышленных предприятий. Кроме того, Фонд совместно с бизнесами Смарт-Холдинга организовали доставку 12 тыс продуктовых наборов для ветеранов ВОВ и других незащищенных категорий населения в Херсоне, Николаеве, Мариуполе, а также Киеве и области.