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Фонд соцстрахования хочет запретить "секонд-хенд" как гуманитарную помощь

Фонд соцстрахования хочет запретить "секонд-хенд" как гуманитарную помощь (5 новостей)

«Из-за неуплаты таможенных товаров государство теряет деньги»

В Министерстве социальной политики Украины разработали изменения в нормативно-правовых актах, предусматривающих усиление контроля за ввозом гуманитарной помощи. Планируется заблаговременная регистрация груза и его досмотр на границе. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль, передает корреспондент УНН.

Так, по словам Коваля, когда груз признается гуманитарной помощью, он пересекает границу без тщательного таможенного досмотра.

"Если при оформлении документов груз осматривает таможенник, и у наших фондов на руках решение от Минсоцполитики, что этот груз гуманитарный, даже если там будет находиться не то, что заявлено - мы не можем составить протокол", - рассказал Коваль.

Он отметил, что сейчас к этой процедуре очень много вопросов, среди которых объем ввозимои гумпомощи и тот факт, что почти все это - секонд-хенд.

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"У нас все ввозимое - бывшие в употреблении вещи. Было 437 обращений, 142 груза - мы признали гумдопомощью, из них 44 - это рождественские подарки", - добавил замминистра.

Он также отметил, что не весь гуманитарный груз из-за границы на самом деле получают бесплатно. Часто эти вещи попадают в магазины и на рынки для сбыта.

"Для того, чтобы мы усилили контроль за ввозом гумпомощи предлагается разработать изменения, мы их уже разработали, в нормативно-правовые акты", - сообщил Коваль.

Планируется ввести обязательный таможенный досмотр, конкретизацию перечня одежды и обуви, которые входят в состав груза.

"У нас 2 задачи: обеспечить граждан бесплатной гуманитарной помощью, новой. Если нам хотят помочь наши коллеги - не надо нам слать секонд-хенд, пожалуйста. Если это не гумпомощь - платите пошлину", - отметил замминистра.

Так, в Министерстве планируют привлечь социальных работников для контроля передачи гумпомощи.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.12.19, 16:05 В Украину планируют запретить ввоз секонд-хенда под видом гуманитарной помощи. Об этом заявил глава правления Фонд социального страхования Олег Коваль в четверг, 26 декабря. Фонд предлагает внести изменения…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.12.19, 17:39 Из-за неуплаты таможенных товаров государство теряет деньги.
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