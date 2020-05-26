Фонд Вадима Новинского передал оборудование для больниц Днепропетровской области

В очередную поставку Фонда нардепа Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" вошли два аппарата ИВЛ, 1000 комплектов биозащиты и 1000 защитных экранов.Фонд нардепа Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" передал криворожским больницам № 17,11 и Широковской районной больнице аппараты искуственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты для врачей, сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Передаем Кривому Рогу и Криворожскому району партию оборудования и средств защиты для медиков. В поставку вошли два аппарата ИВЛ, 1000 комплектов биозащиты и 1000 экранов. Костюмы имеют повышенный класс защиты, чтобы обезопасить персонал, спасающих жизни пациентам с COVID-19. Кривой Рог продолжит пребывать в фокусе благотворительных усилий Фонда Вадима Новинского", подчеркнул нардеп Дмитрий Шпенов, который передал помощь от фонда.

"Особенностью COVID-19 является поражение дыхательных путей. Важно вовремя оказать помощь пациенту. Аппараты иску...