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Фонд Вадима Новинского передал оборудование для больниц Днепропетровской области

Фонд Вадима Новинского передал оборудование для больниц Днепропетровской области (3 новости)

«Медучреждения получили аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты»

В очередную поставку Фонда нардепа Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" вошли два аппарата ИВЛ, 1000 комплектов биозащиты и 1000 защитных экранов.Фонд нардепа Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" передал криворожским больницам № 17,11 и Широковской районной больнице аппараты искуственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты для врачей, сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Передаем Кривому Рогу и Криворожскому району партию оборудования и средств защиты для медиков. В поставку вошли два аппарата ИВЛ, 1000 комплектов биозащиты и 1000 экранов. Костюмы имеют повышенный класс защиты, чтобы обезопасить персонал, спасающих жизни пациентам с COVID-19. Кривой Рог продолжит пребывать в фокусе благотворительных усилий Фонда Вадима Новинского", подчеркнул нардеп Дмитрий Шпенов, который передал помощь от фонда.

"Особенностью COVID-19 является поражение дыхательных путей. Важно вовремя оказать помощь пациенту. Аппараты иску...

ФОТО К НОВОСТИ: «Фонд Вадима Новинского передал оборудование для больниц Днепропетровской области»
Фото Фонд Вадима Новинского передал оборудование для больниц Днепропетровской области
Фото Фонд Вадима Новинского передал оборудование для больниц в Днепропетровской области
Фото Фонд Новинского передал оборудование для больниц Днепропетровской области
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  26.05.20, 12:45 Фонд Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" передал криворожским больницам № 17,11 и Широковской районной больнице аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты.
ТСН ТСН  ·  26.05.20, 14:35 Медучреждения получили аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты.
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