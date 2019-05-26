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Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон

Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон (4 новости)

«Британец одержал очередную победу»

Лишь на шестом гран-при Формулы-1 команда Mercedes не сумела оформить победный дубль. При этом двое пилотов команды все равно оказались на подиуме, а очередную победу одержал Хэмилтон.

Пилоты перед гран-при почтили память Ники Лауды. Трехкратный чемпион Формулы-1 умер на 71-м году жизни. Поэтому многие пилоты на своих шлемах сделали памятные надписи в его честь.

Хэмилтон удачно стартовал, сохранив за собой первое место. Его партнер Боттас тоже удержал свою позицию от посягательств Ферстаппена. Четвертым был Феттель.

Главным "героем" гран-при Монако стал пилот Ferrari Леклер. Монегаск на домашнем гран-при стартовал лишь 15-м. Но сумел подняться выше. Он дважды пытался обогнать соперников в повороте La Rascasse. Но если первый раз обошел пилота Haas Грожана, то уже на следующем круге пройти Хюлькенберга он не сумел. Его развернуло, а затем разорвало шину. Из-за этого пришлось выпускать машину безопасности. Впоследствии Леклер сойдет с гонки из-за повреждения автомобиля.

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Лидеры отправились на пит-стопы. Хэмилтон вернулся лидером. Но Боттас потерял позицию. Зато Ферстаппен чуть не влетел в финна на фастлейн, за что получил 5-секундный штраф. Он и повлияет на итоговое распределение мест.

Еще одна авария на гран-при Монако – на том же повороте La Rascasse. На этот раз Джовинацци атаковал Кубицу. Поляка развернуло и он перегородил трассу. Но другим болидам удалось объехать его.

В конце гонки Ферстаппен, который шел вторым, пытался догнать Хэмилтона. На пилота Red Bull давил и штраф. Но обойти соперника он не сумел. Хотя однажды чуть не влетел в него.

Так еще и Ферстаппен потерял место на подиуме. Финишировав вторым, он из-за штрафа опустился на четвертое место – выше поднялись Феттель и Боттас. Но именно Ферстаппен стал пилотом дня.

Быстрейший круг оказалось в активе Гасли.

Это впервые в этом сезоне пилот Mercedes занял второе место. На пяти предыдущих гран-при немецкая команда оформляла победные дубли (в Австралии и Азербайджане вторым был Хэмилтон, в Бахрейне, Китае и Испании – Боттас).

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Sport.ua Sport.ua  ·  26.05.19, 17:57 Льюису Хэмилтону было непросто, но пилот выстоял
Телеграф Телеграф  ·  26.05.19, 18:30 Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, на втором месте пришел гонщик Феррари Феттель.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.05.19, 18:55 Британец одержал очередную победу.
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