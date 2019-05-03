Форсований двигун, новий захист і система управління вогнем: "Укроборонпром" передав ЗСУ нову партію танків "Булат"

Державний концерн «Укроборонпром» відремонтував та модернізував чергову партію танків «Булат», що надійдуть до українського війська.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

«Держпідприємством «Завод імені В.О. Малишева», що входить до складу ДК «Укроборонпром» відремонтовано чергову партію танків «Булат». Ці бойові машини зарекомендували себе на Сході України, як надійні та якісні машини. Фахівцями заводу були відремонтовані двигуни та корпуси бойової техніки, а також низку інших комплектуючих», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомляють, що модернізовані «Булати» отримали новий захист, систему управління вогнем, ракетний комплекс «Комбат» та потужніший двигун. Завдяки цим рішенням вдалось досягнути комплексне підвищення характеристик танка. Наприклад, модульний комплекс динамічного захисту «Ніж», що встановлено на «Булатах», відмінно зарекомендував себе під час боїв, тому його встановлюють і на модернізовані танки Т-64 зразка 2017 року та Т-80БВ.

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У свою чергу, завдяки системі управління вогнем 1А43У з нічним прицільним комплексом, «Булат» може використовувати ракетний комплекс «Комбат», що дозволяє знищувати бронетехніку противника на відстані до 5 км. Водночас відремонтовані «Булати» отримали систему управління вогнем 1А43У з підвищеними характеристиками та доопрацюваннями, які були продиктовані бойовим досвідом.

За маневровість танка відповідає форсований двигун 5ТДФМ потужністю 850 к.с., що також за досвідом бойових дій отримав покращені характеристики, спрямовані на підвищення його ресурсу та надійності роботи.

Як зазначають в «Укроборонпромі», нещодавно частина відновлених «Булатів» успішно пройшла приймально-здавальні випробування за участі представників Міноборони, і чергова партія танків передається замовнику.