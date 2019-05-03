  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Форсований двигун, новий захист і система управління вогнем: "Укроборонпром" передав ЗСУ нову партію танків "Булат"
Общество
Главком Главком ·
· Укроборонпром
Форсований двигун, новий захист і система управління вогнем: "Укроборонпром" передав ЗСУ нову партію танків "Булат"

Форсований двигун, новий захист і система управління вогнем: "Укроборонпром" передав ЗСУ нову партію танків "Булат" (4 новости)

«Госпредприятие Завод имени В.А. Малышева, входящее в состав ГК Укроборонпром отремонтировало очередную партию танков Булат»

Державний концерн «Укроборонпром» відремонтував та модернізував чергову партію танків «Булат», що надійдуть до українського війська.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

«Держпідприємством «Завод імені В.О. Малишева», що входить до складу ДК «Укроборонпром» відремонтовано чергову партію танків «Булат». Ці бойові машини зарекомендували себе на Сході України, як надійні та якісні машини. Фахівцями заводу були відремонтовані двигуни та корпуси бойової техніки, а також низку інших комплектуючих», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомляють, що модернізовані «Булати» отримали новий захист, систему управління вогнем, ракетний комплекс «Комбат» та потужніший двигун. Завдяки цим рішенням вдалось досягнути комплексне підвищення характеристик танка. Наприклад, модульний комплекс динамічного захисту «Ніж», що встановлено на «Булатах», відмінно зарекомендував себе під час боїв, тому його встановлюють і на модернізовані танки Т-64 зразка 2017 року та Т-80БВ.

Кривонос рассказал, как ликвидируют
Кривонос рассказал, как ликвидируют "Укроборонпром"

У свою чергу, завдяки системі управління вогнем 1А43У з нічним прицільним комплексом, «Булат» може використовувати ракетний комплекс «Комбат», що дозволяє знищувати бронетехніку противника на відстані до 5 км. Водночас відремонтовані «Булати» отримали систему управління вогнем 1А43У з підвищеними характеристиками та доопрацюваннями, які були продиктовані бойовим досвідом.

За маневровість танка відповідає форсований двигун 5ТДФМ потужністю 850 к.с., що також за досвідом бойових дій отримав покращені характеристики, спрямовані на підвищення його ресурсу та надійності роботи.

Як зазначають в «Укроборонпромі», нещодавно частина відновлених «Булатів» успішно пройшла приймально-здавальні випробування за участі представників Міноборони, і чергова партія танків передається замовнику.

ФОТО К НОВОСТИ: «Форсований двигун, новий захист і система управління вогнем: "Укроборонпром" передав ЗСУ нову партію танків "Булат"»
Фото Для ВСУ восстановили партию танков "Булат"
Фото «Укроборонпром» передав українському війську нову партію модернізованих танків «Булат»
Фото Форсований двигун, новий захист і система управління вогнем: "Укроборонпром" передав ЗСУ нову партію танків "Булат"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.05.19, 10:15 Завод имени В.А. Малышева отремонтировано очередную партию танков "Булат". Специалистами завода были отремонтированы двигатели и корпуса боевых машин, а также ряд других комплектующих, пишет Укроборонпром.…
5 канал 5 канал  ·  03.05.19, 11:26 Державний концерн "Укроборонпром" відновив чергову партію танків "Булат", які невдовзі надійдуть до українського війська. Про це повідомляє прес-служба концерну. "Держпідприємством "Завод імені В.О. Малишева",…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.05.19, 12:03 Госпредприятие "Завод имени В.А. Малышева", входящее в состав ГК "Укроборонпром" отремонтировало очередную партию танков "Булат".
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Полезнее ли коричневый сахар белого: ответ Супрун

Полезнее ли коричневый сахар белого: ответ Супрун
Форсований двигун, новий захист і система управління вогнем: &quot;Укроборонпром&quot; передав ЗСУ нову партію танків &quot;Булат&quot;

Форсований двигун, новий захист і система управління вогнем: "Укроборонпром" передав…
Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест

Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест
В Харькове заминировали аэропорт и железнодорожный вокзал

В Харькове заминировали аэропорт и железнодорожный вокзал
Звезда “Игры престолов” тайно вышла замуж

Звезда “Игры престолов” тайно вышла замуж
Холокост: новые поколения не допустят повторения Катастрофы

Холокост: новые поколения не допустят повторения Катастрофы
В Одессе начали собираться люди, чтобы почтить память погибших 2 мая

В Одессе начали собираться люди, чтобы почтить память погибших 2…
&quot;На колени, подонок!&quot;: в России уволят завдетсада, которая заставила ребенка целовать землю

"На колени, подонок!": в России уволят завдетсада, которая заставила ребенка…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Самая красивая женщина Украины&quot; поделилась соблазнительными фото

"Самая красивая женщина Украины" поделилась соблазнительными фото
Ситуація в ООС: про що звітують в Міноборони – трансляція (Відео)

Ситуація в ООС: про що звітують в Міноборони – трансляція…
Арсенал назвал главную трансферную цель на лето

Арсенал назвал главную трансферную цель на лето
Парубій підписав зміни до «протимінного» закону

Парубій підписав зміни до «протимінного» закону
Топалов попал в серьезное ДТП

Топалов попал в серьезное ДТП
&quot;Мисс Уругвай&quot; покончила с собой

"Мисс Уругвай" покончила с собой
Volkswagen потерял более 30 млрд евро из-за «Дизельгейта»

Volkswagen потерял более 30 млрд евро из-за «Дизельгейта»
На Закарпатье осуществляются попытки рейдерского захвата госпредприятия, - блогер

На Закарпатье осуществляются попытки рейдерского захвата госпредприятия, - блогер
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.