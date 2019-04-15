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Фото дня: в день премьеры "Игры престолов" в киевское метро пришли Белые ходоки из Вестероса

Фото дня: в день премьеры "Игры престолов" в киевское метро пришли Белые ходоки из Вестероса (5 новостей)

«В понедельник, 15 апреля, в киевском метро можно было увидеть Белых ходоков - персонажей сериала Игра престолов»

В киевском метрополитене появились персонажи Игры престолов Белые ходоки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ксения Призиглей.

На киевской станции метро Майдан Незалежности в понедельник, 15 апреля, были замечены "белые ходоки". Двое мужчин переоделись в специальные костюмы персонажей сериала Игра престолов и разгуливали по станции.

На них были одеты черные кожаные сапоги, черно-серая "униформа" и голубые маски. Один из мужчин держал в руках золотую корону и предлагал примерить ее. Предположительно украшение символизирует корону Семи королевств.

Cмотрите фотогалерею: В киевском метро заметили "белых ходоков"

Facebook проложит кабель вокруг Африки – СМИ
Facebook проложит кабель вокруг Африки – СМИ

Накануне состоялся премьерный показ первой серии последнего сезона сериала, и в заставке Игры престолов рассказали о 8 сезоне. Также сообщалось, что был назван предполагаемый "победитель" в Игре престолов.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Фото дня: в день премьеры "Игры престолов" в киевское метро пришли Белые ходоки из Вестероса»
Фото Фото дня: в день премьеры "Игры престолов" в киевское метро пришли Белые ходоки из Вестероса
Фото По киевскому метро разгуливают "белые ходоки": что происходит
Фото В киевском метро заметили "белых ходоков"
Фото В киевском метро разгуливали «белые ходоки» из Игры престолов
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MIGnews MIGnews  ·  15.04.19, 15:56 В понедельник, 15 апреля, в киевском метро можно было увидеть Белых ходоков - персонажей сериала "Игра престолов".
Голос.UA Голос.UA  ·  15.04.19, 17:52 В честь премьеры 8 сезона культового сериала «Игра престолов», которая состоялась 14 апреля, фанаты телешоу решили позабавить пассажиров киевского метро своеобразным «косплеем». Об этом сообщила журналистка…
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