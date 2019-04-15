Фото дня: в день премьеры "Игры престолов" в киевское метро пришли Белые ходоки из Вестероса

В киевском метрополитене появились персонажи Игры престолов Белые ходоки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ксения Призиглей.
На киевской станции метро Майдан Незалежности в понедельник, 15 апреля, были замечены "белые ходоки". Двое мужчин переоделись в специальные костюмы персонажей сериала Игра престолов и разгуливали по станции.
На них были одеты черные кожаные сапоги, черно-серая "униформа" и голубые маски. Один из мужчин держал в руках золотую корону и предлагал примерить ее. Предположительно украшение символизирует корону Семи королевств.
Cмотрите фотогалерею: В киевском метро заметили "белых ходоков"
Накануне состоялся премьерный показ первой серии последнего сезона сериала, и в заставке Игры престолов рассказали о 8 сезоне. Также сообщалось, что был назван предполагаемый "победитель" в Игре престолов.
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