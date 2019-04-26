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Франция, Германия и Великобритания в ООН осудили решение РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО

Франция, Германия и Великобритания в ООН осудили решение РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО (3 новости)

«Франция, Германия и Великобритания осудили решение президента России об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам в отдельных районах Донецкой и Луганской…»

Германия и Франция осуждают указ Путина о российские паспорта на Донбассе как такой, что противоречит Минским договоренностям, однако надеются на новый импульс их исполнения с новым украинским президентом.

Об этом на совместном брифинге по завершению Совбеза ООН относительно Украины заявили представитель Франции Франсуа Делатр и представитель Германии Кристоф Хойзген, передает Укринформ.

Германия и Франция осуждают указ Путина о российские паспорта на Донбассе как такой, что противоречит Минским договоренностям, однако надеются на новый импульс их исполнения с новым украинским президентом.

Об этом на совместном брифинге по завершению Совбеза ООН относительно Украины заявили представитель Франции Франсуа Делатр и представитель Германии Кристоф Хойзген.

Германия и Великобритания осудили решение РФ предоставлять гражданство…
Германия и Великобритания осудили решение РФ предоставлять гражданство…

“Германия и Франция осуждают публикацию российского указа, который направлен на то, чтобы гражданам, которые проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, было легче приобретать российское гражданство”, - заявил Делатр.

Французский постпред напомнил, что эти районы, как и весь Донбасс, является частью украинской территории, и добавил, что решение России “идет вопреки целям и духу Минских соглашений, вопреки деэскалации, которая ныне является столь необходимым”.

В свою очередь немецкий представитель добавил, что для принятия какого-либо отдельного решения не было времени и возможности “на этом этапе”, и они решили выйти на брифинг по просьбе украинского представителя Владимира Ельченко.

“Украинский представитель мне после заседания сказал, что нужен еще и другой формат, нужны консультации (консультации Совбеза ООН по ситуации в Украине - ред.)”, - передал он слова Ельченко.

По мнению Хойзгена, очень важно, что с новым президентом, который скоро займет свой пост в Украине, нужно придать новый импульс усилиям по внедрению Минских соглашений.

“Германия и Франция являются частью Нормандского формата и готовы к этому”, - пояснил он.

В то же время на вопрос корреспондента Укринформа объяснить, какие именно шаги может сделать для этого новый украинский президент, Хойзген ответил, что “не хочет сейчас спекулировать на этом вопросе”, и объяснил, что первым шагом должно стать полное прекращение огня и отвод тяжелого вооружения. Немецкий представитель убежден, что “при наличии политической воли это возможно”, правда, не стал уточнять, чью политическую волю имел в виду.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.04.19, 09:41 Франция, Германия и Великобритания осудили решение президента России об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.04.19, 10:12 Франция, Германия и Великобритания осудили решение президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
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