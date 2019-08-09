Франция пока не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет США (4 новости) «Нормандский формат останется без изменений»

Франция пока не рассматривает вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции.

По словам представителя ведомства, вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня.

“Франция всецело привержена урегулированию конфликта и выполнению минских договоренностей, в частности в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером”, - уточнили в министерстве.