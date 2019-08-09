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Франция пока не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет США

Франция пока не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет США (4 новости)

«Нормандский формат останется без изменений»

Франция пока не рассматривает вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции. 

По словам представителя ведомства, вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня.

“Франция всецело привержена урегулированию конфликта и выполнению минских договоренностей, в частности в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером”, - уточнили в министерстве.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  09.08.19, 19:56 На сегодня Франция не рассматривает вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет США. Об этом заявил в пятницу официальный представитель французского дипломатического ведомства, отвечая…
Обозреватель Обозреватель  ·  09.08.19, 21:04 "Нормандский формат" останется без изменений
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.08.19, 21:17 Франция пока не рассматривает вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет Соединенных Штатов Америки.
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