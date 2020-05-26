Французская газета опубликовала карту с Украиной без Крыма (3 новости) «Издание разместило соответствующую карту в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире»

Известная французская газета Le Monde в аналитическом материале о распространении COVID-19 опубликовала интерактивную карту мира с “российским” Крымом. Об этом свидетельствуют кадры материала издания. В аналитическом материале, посвященном анализу распространения пандемии COVID-19, опубликована интерактивная визуализация количества случаев инфицирования на территории ряда стран мира. При наведении курсора на карту и отметку Российской Федерации — АР Крым показывается в составе РФ. Если на интерактивной карте выбрать Украину — ее территория показывается без аннексированного полуострова. Пока относительно данной публикации нет комментария Министерства иностранных дел Украины или посольства Украины во Франции.