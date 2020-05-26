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Французская газета опубликовала карту с Украиной без Крыма

Французская газета опубликовала карту с Украиной без Крыма (3 новости)

«Издание разместило соответствующую карту в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире»

Известная французская газета Le Monde в аналитическом материале о распространении COVID-19 опубликовала интерактивную карту мира с “российским” Крымом. Об этом свидетельствуют кадры материала издания. В аналитическом материале, посвященном анализу распространения пандемии COVID-19, опубликована интерактивная визуализация количества случаев инфицирования на территории ряда стран мира. При наведении курсора на карту и отметку Российской Федерации — АР Крым показывается в составе РФ. Если на интерактивной карте выбрать Украину — ее территория показывается без аннексированного полуострова. Пока относительно данной публикации нет комментария Министерства иностранных дел Украины или посольства Украины во Франции.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  26.05.20, 13:30 Издание разместило соответствующую карту в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 13:57 Популярная французская газета Le Monde опубликовала интерактивную карту распространения коронавируса в мире, на которой Крым обозначен как часть России.
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