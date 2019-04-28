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Капитал Капитал · · Обновлено в 16:00
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Французский пенсионер пересек атлантический океан в бочке без двигателя

Французский пенсионер пересек атлантический океан в бочке без двигателя (5 новостей)

«На путешествие человек потратил 122 дня»

Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, завершил вечером в субботу (по парижскому времени) пересечение Атлантического океана в бочке. Об этом он сообщил в воскресенье по спутниковому телефону Agence France-Presse. Француз отправился в путь в декабре, отплыв от Канарских островов, и за несколько месяцев добрался до Карибского бассейна. «После 122 дней и девяти часов плавания я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря. Путешествие завершено. Всем спасибо!», — сообщил Жан-Жак Савен. Он отметил, что теперь намерен немного отдохнуть, находясь на траверзе одного из портов региона, а затем решать вопросы с транспортировкой корабля назад во Францию. В настоящее время его бочка, не имеющая собственного двигателя, дрейфует по течению в сторону Флориды. Савен избрал необычный способ перемещения его судна — исключительно за счет течения и ветров. Лишенный паруса корабль-бочка представляет собой выкрашенный в оранжевый цвет цилиндрический контейнер длинной в 3 м и шириной в 2,10 м. Он изготовлен из толстой фанеры и имеет массу в 450 кг. Внутри, в пространстве объемом в 6 куб. м размещены койка, кухня, столик для морских карт и навигационного оборудования. Построено необычное плавучее средство на одной из верфей департамента Жиронда (юго-запад Франции). Спонсором пересечения Атлантики выступило одно из бочкотарных предприятий этого винодельческого региона — Boutes. Самому путешественнику удалось собрать к спонсорским деньгам дополнение в еще €60 тыс. благодаря пожертвованиям людей, в основном сделанным через интернет. Теперь, как сообщил Жан-Жак Савен, он планирует самостоятельно, без каких-либо вспомогательных средств, переплыть пролив Ла-Манш.

Обновлено в 15:22 "После 122 дней и девяти часов, меридиан позиционирует меня в Карибском море. Переправа закончена. Спасибо всем,", - написал он.Свое путешествие он оценивает как успешное.

Обновлено в 16:00 «После 122 дней и девяти часов, меридиан позиционирует меня в Карибском море. Переправа закончена. Спасибо всем», - написал он, добавив фотографию.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  28.04.19, 11:29 На путешествие человек потратил 122 дня.
Гордон Гордон  ·  28.04.19, 14:24 В декабре 2018 года 72-летний француз Жан-Жак Савин отплыл с Канарских островов в судне в форме бочки длиной в три метра и шириной в два метра. Он заявил, что "пересечение Атлантики прошло успешно". Впоследствии…
Канал 112 Канал 112  ·  28.04.19, 15:22 Француз Жан-Жак Савин в возрасте 72 лет совершил путешествие через Атлантику в стальной бочке. О завершении путешествия он оповестил СМИ емейлом, передает AFP. "После 122 дней и девяти часов, меридиан…
ForUm ForUm  ·  28.04.19, 16:00 После четырех месяцев в океане 72-летний француз Жан-Жак Савин объявил об успешном завершении своего путешествия Атлантикой в ​​стальной бочке. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщает AFP.Заявление…
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