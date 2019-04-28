Французский пенсионер пересек атлантический океан в бочке без двигателя

Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, завершил вечером в субботу (по парижскому времени) пересечение Атлантического океана в бочке. Об этом он сообщил в воскресенье по спутниковому телефону Agence France-Presse. Француз отправился в путь в декабре, отплыв от Канарских островов, и за несколько месяцев добрался до Карибского бассейна. «После 122 дней и девяти часов плавания я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря. Путешествие завершено. Всем спасибо!», — сообщил Жан-Жак Савен. Он отметил, что теперь намерен немного отдохнуть, находясь на траверзе одного из портов региона, а затем решать вопросы с транспортировкой корабля назад во Францию. В настоящее время его бочка, не имеющая собственного двигателя, дрейфует по течению в сторону Флориды. Савен избрал необычный способ перемещения его судна — исключительно за счет течения и ветров. Лишенный паруса корабль-бочка представляет собой выкрашенный в оранжевый цвет цилиндрический контейнер длинной в 3 м и шириной в 2,10 м. Он изготовлен из толстой фанеры и имеет массу в 450 кг. Внутри, в пространстве объемом в 6 куб. м размещены койка, кухня, столик для морских карт и навигационного оборудования. Построено необычное плавучее средство на одной из верфей департамента Жиронда (юго-запад Франции). Спонсором пересечения Атлантики выступило одно из бочкотарных предприятий этого винодельческого региона — Boutes. Самому путешественнику удалось собрать к спонсорским деньгам дополнение в еще €60 тыс. благодаря пожертвованиям людей, в основном сделанным через интернет. Теперь, как сообщил Жан-Жак Савен, он планирует самостоятельно, без каких-либо вспомогательных средств, переплыть пролив Ла-Манш.

Обновлено в 15:22 "После 122 дней и девяти часов, меридиан позиционирует меня в Карибском море. Переправа закончена. Спасибо всем,", - написал он.Свое путешествие он оценивает как успешное.

Обновлено в 16:00 «После 122 дней и девяти часов, меридиан позиционирует меня в Карибском море. Переправа закончена. Спасибо всем», - написал он, добавив фотографию.