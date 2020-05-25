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Фрэнк Синатра "перепел" хит Бритни Спирс Toxic в джазовом стиле (3 новости и 1 видео) «Песню создали с помощью искусственного интеллекта»

Легендарный американский джазмен и актер Фрэнк Синатра "исполнил" хит Бритни Спирс Toxic. Об этом сообщает Futurism.

Записать выполнена голосом певца с помощью искусственного интеллекта. В компании Open AI создали нейросеть Jukebox, генерирующую голос.

Разработчики искусственного интеллекта Си Джей Карр и Зак Зуковски отметили, что программа позволяет записать любой трек в стиле любых музыкантов. Они провели эксперимент с Фрэнком Синатрой и Бритни Спирс.

Также сообщается, что программа позволяет создавать музыку в стиле более 9000 исполнителей и музыкальных групп. В базе также есть голоса Дэвида Боуи и The Beatles.

Ранее сообщалось, что ИИ научили переводить мысли в текст с точностью до 97%. Также Корреспондент писал о том, что были названы лучшие дебютные синглы всех времен.

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