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Фрэнк Синатра &quot;перепел&quot; хит Бритни Спирс Toxic в джазовом стиле

Фрэнк Синатра "перепел" хит Бритни Спирс Toxic в джазовом стиле (3 новости и 1 видео)

«Песню создали с помощью искусственного интеллекта»

Легендарный американский джазмен и актер Фрэнк Синатра "исполнил" хит Бритни Спирс Toxic. Об этом сообщает Futurism.

Записать выполнена голосом певца с помощью искусственного интеллекта. В компании Open AI создали нейросеть Jukebox, генерирующую голос.

Разработчики искусственного интеллекта Си Джей Карр и Зак Зуковски отметили, что программа позволяет записать любой трек в стиле любых музыкантов. Они провели эксперимент с Фрэнком Синатрой и Бритни Спирс.

Также сообщается, что программа позволяет создавать музыку в стиле более 9000 исполнителей и музыкальных групп. В базе также есть голоса Дэвида Боуи и The Beatles.

Ранее сообщалось, что ИИ научили переводить мысли в текст с точностью до 97%. Также Корреспондент писал о том, что были названы лучшие дебютные синглы всех времен.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Фрэнк Синатра "перепел" хит Бритни Спирс Toxic в джазовом стиле»
Фото Фрэнк Синатра "перепел" хит Бритни Спирс Toxic в джазовом стиле
Фото Фрэнк Синатра "спел" хит Бритни Спирс Toxic
Фото Фрэнк Синатра "спел" хит Бритни Спирс Toxic - это нужно услышать
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ТСН ТСН  ·  25.05.20, 17:06 Песню создали с помощью искусственного интеллекта.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  25.05.20, 18:52 Известный американский джазмен и актер Фрэнк Синатра "выполнил" хит Бритни Спирс Toxic. Стоит отметить, что запись выполнена голосом певца с помощью искусственного...
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