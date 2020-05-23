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ФСБ задержала крымского татарина Меметова на админгранице с оккупированным Крымом, - правозащитники

ФСБ задержала крымского татарина Меметова на админгранице с оккупированным Крымом, - правозащитники (3 новости)

«Российские силовики задержали пожилого крымского татарина Дилявера Меметова на админгранице между Крымом и материковой Украиной»

По данным "Крымской солидарности", крымского татарина Дилявера Меметова силовики РФ задержали на КПП в районе Джанкоя и отвезли в российскую полицию.23 мая российские силовики задержали на контрольно-пропускном пункте "Джанкой" на административной границе с Крымом крымского татарина Дилявера Меметова. Об этом в Facebook проинформировало сообщество правозащитников "Крымская солидарность".

"В 16.00... был задержан пожилой крымский татарин 1959 года рождения Меметов Дилявер Рустемович. Прописан в Алуште, однако в последнее время работал в Украине. О задержании мужчина успел сообщить родственникам, которые обратились в "Крымскую солидарность" за консультативной помощью. С его слов, работники КПП пытались отобрать у него отпечатки пальцев", говорится в сообщении.

Позже стало известно, что задержанного отвезли в отдел МВД РФ в Джанкое. Комментировать причины задержания Меметова российские силовики отказались, как и объяснить, как долго его свобода будет ограничена, отметили в "Крымской соли...

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.20, 18:39 Российские силовики задержали пожилого крымского татарина Дилявера Меметова на админгранице между Крымом и материковой Украиной.
РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.20, 01:43 Задержанного в на административной границей между аннексированным Крымом и материковой Украиной Дилявера Меметова отпустили. Ему выписали штраф.Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк в Facebook.Крымского…
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