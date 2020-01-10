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Фуркад уверенно выиграл спринт в Оберхофе, украинец Прима – 15-й

Фуркад уверенно выиграл спринт в Оберхофе, украинец Прима – 15-й (3 новости)

«В спринтерской не было равных французам»

Только один украинец попал в очковую зону

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  10.01.20, 16:50 В немецком Оберхофе состоялась мужская спринтерская гонка. Уверенную победу одержал французский биатлонист Мартен Фуркад. Сложные погодные условия Организаторы гонки изменили длину окружности до и после…
Terrikon Terrikon  ·  10.01.20, 17:24 В спринтерской не было равных французам.
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