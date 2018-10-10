Футбол: Италия - Украина 0:0. Онлайн

Сборная Украины восьмой раз в своей истории сыграет против Италии. До сегодняшнего дня, нашей команде ни разу не удавалось выиграть у представителей Апеннинского полуострова.
Матч состоится в итальянском городе Генуя. Стадион "Луиджи Феррари" является домашней ареной итальянских команд "Дженоа" и "Сампдория". Арена вмещает около 36 000 болельщиков.
Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)
Стартовые составы:
Италия: Доннарумма - Бираги, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци - Барелла, Жоржинью, Верратти - Кьеза, Инсинье, Бернардески
Украина: Пятов - Матвиенко, Бурда, Ракицкий, Караваев - Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Марлос - Яремчук
Стартовый свисток!
4' Ничего экстраординарного команды не демонстрируют в начале матча. Италия больше владеет мячом.
Обновлено в 23:50 Подопечные Шевченко сумели не уступить одной из сильнейших сборных Европы.
Обновлено в 23:55 Сборная Украины по футболу сыграла вничью 1:1 с командой Италии в товарищеском матче, который прошел в среду вечером в Генуе.