Футбол: Италия - Украина 0:0. Онлайн (10 новостей) «Игра на чужом поле завершилась со счетом 1:1»

Сборная Украины восьмой раз в своей истории сыграет против Италии. До сегодняшнего дня, нашей команде ни разу не удавалось выиграть у представителей Апеннинского полуострова.

Матч состоится в итальянском городе Генуя. Стадион "Луиджи Феррари" является домашней ареной итальянских команд "Дженоа" и "Сампдория". Арена вмещает около 36 000 болельщиков.

Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)

Стартовые составы:

С сегодняшнего дня водители должны включать ближний свет фар загородом

Италия: Доннарумма - Бираги, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци - Барелла, Жоржинью, Верратти - Кьеза, Инсинье, Бернардески

Украина: Пятов - Матвиенко, Бурда, Ракицкий, Караваев - Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Марлос - Яремчук

Стартовый свисток!

4' Ничего экстраординарного команды не демонстрируют в начале матча. Италия больше владеет мячом.

Обновлено в 23:50 Подопечные Шевченко сумели не уступить одной из сильнейших сборных Европы.

Обновлено в 23:55 Сборная Украины по футболу сыграла вничью 1:1 с командой Италии в товарищеском матче, который прошел в среду вечером в Генуе.