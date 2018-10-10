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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 23:55
· Город · Италия · Стадион
Футбол: Италия - Украина 0:0. Онлайн

Футбол: Италия - Украина 0:0. Онлайн (10 новостей)

«Игра на чужом поле завершилась со счетом 1:1»

Сборная Украины восьмой раз в своей истории сыграет против Италии. До сегодняшнего дня, нашей команде ни разу не удавалось выиграть у представителей Апеннинского полуострова.

Матч состоится в итальянском городе Генуя. Стадион "Луиджи Феррари" является домашней ареной итальянских команд "Дженоа" и "Сампдория". Арена вмещает около 36 000 болельщиков.

Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)

Стартовые составы:

С сегодняшнего дня водители должны включать ближний свет фар загородом
С сегодняшнего дня водители должны включать ближний свет фар загородом

Италия: Доннарумма - Бираги, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци - Барелла, Жоржинью, Верратти - Кьеза, Инсинье, Бернардески

Украина: Пятов - Матвиенко, Бурда, Ракицкий, Караваев - Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Марлос - Яремчук

Стартовый свисток!

4' Ничего экстраординарного команды не демонстрируют в начале матча. Италия больше владеет мячом.

Обновлено в 23:50 Подопечные Шевченко сумели не уступить одной из сильнейших сборных Европы.

Обновлено в 23:55 Сборная Украины по футболу сыграла вничью 1:1 с командой Италии в товарищеском матче, который прошел в среду вечером в Генуе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Футбол: Италия - Украина 0:0. Онлайн»
Фото Италия - Украина: стартовые составы
Фото Италия - Украина LIVE, стартовые составы
Фото Футбол: Италия - Украина 0:0. Онлайн
Фото Италия - Украина LIVE 0:0 (первый тайм)
Фото Сборная Украины сыграла вничью в с Италией в товарищеском матче в Генуе
Фото Сборная Украины вырвала ничью в товарищеском матче с Италией
Фото Украина сыграла вничью с Италией в товарищеском матче в Генуе
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  10.10.18, 20:51 Главные тренеры сборной Италии и Украины объявили стартовые составы на матч сборных, который состоится в среду, 10 октября. Начало матча в 21:45. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил не…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.10.18, 21:40 Сборная Украины  в среду, 10 октября, проведет товарищеский матч против сборной Италии. Начало поединка - в 21:45. Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Италия-Украина. В прошлых…
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Униан Униан  ·  10.10.18, 23:40 Игра на чужом поле завершилась со счетом 1:1.
ТСН ТСН  ·  10.10.18, 23:41 "Сине-желтых" от поражения спас фантастический гол Малиновского.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.10.18, 23:41 В Генуе в товарищеском матче сборные Украины и Италии сыграли вничью 1:1.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  10.10.18, 23:50 Подопечные Шевченко сумели не уступить одной из сильнейших сборных Европы.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.10.18, 23:55 Сборная Украины по футболу сыграла вничью 1:1 с командой Италии в товарищеском матче, который прошел в среду вечером в Генуе.
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