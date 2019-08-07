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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 10:36
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Футбол. Тот самый пенальти от "Брюгге" в "ворота "Динамо": видео

Футбол. Тот самый пенальти от "Брюгге" в "ворота "Динамо": видео (12 новостей)

«Он отметил и хорошее начало поединка»

Киевское "Динамо" в матче против "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов пропустило гол в первом тайме. Этот единственный гол с пенальти определил судьбу победителя матча.

Брюгге – Динамо 1:0 Гол: Ванекен, 37 (пен)

"Динамо" активно начало матч, сразу захватив инициативу. Уже на первой минуте встречи киевляне заработали право на штрафной, после которого требовали пенальти. По мнению игроков "Динамо", мяч во время прострела попал в руку сопернику. Но арбитр только развел руками.

Зато уже на 4-й минуте "Динамо" могло забивать. Атака в касание – и удар Караваева из-за пределов штрафной. Но мяч пролетел выше ворот.

"Динамо" отправилось на матч с "Брюгге" со звездным…

Уже с 5-й минуты "Брюгге" провело две атаки, когда могло забивать. Сначала Перси Тау не смог забить, когда пробивал с острого угла. Бойко выдал великолепный сейв, но не сумел зафиксировать мяч. Но никто из соперников не успел на добивание

А уже через мгновение Дэвид Окереке довольно легко прошел защиту "Динамо", обыграв соперника в штрафной. Он пробивал под перекладину, но опять "Динамо" спас Бойко.

Ответ киевлян – тоже две подряд атаки. Но Буяльский не сумел как следует пробить, а Беседин не реализовал выход один на один с Миньйоле.

В середине первого тайма "Брюгге" дважды во время одной атаки могло забить. Однако первый раз соперник отправил мяч вдоль линии ворот. Но атака продолжилась. Последовал навес, после которого опасно пробивал Вормер. Но Бойко среагировал на этот удар, уверенно поймав мяч.

На 36-ой минуте в ворота "Динамо" был назначен пенальти. Караваев сбил соперника. Фол был уже за линией, и арбитр указал на 11-метровую отметку. Удар четко реализовал Ванакен, пробив в угол ворот.

После этого "Брюгге" начал больше контролировать игру. В одном из моментов Бойко даже пришлось выходить за пределы своей штрафной, где он на мгновение опередил соперника, выбив мяч назад из-под ног. Правда без столкновения не обошлось. Но голкипер сумел продолжить игру.

При минимальном преимуществе "Брюгге" в счете команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался с двойной замены – вместо Караваева и Беседина вышли Цыганков и Родригес. И именно новичок "Динамо" имел несколько возможностей отличиться. Но ему не хватало точности. А в один из моментов мяч выбил защитник, когда Миньйоле уже не сумел помешать отличиться.

В конце встречи спасти "Динамо" от поражения мог Де Пена (он тоже вышел на замену во втором тайме). Однако перехватив мяч в центре поля и выйдя в быструю контратаку, игрок решил пробить сам. Хотя имел несколько возможностей для продолжения атаки, которые могли привести к забитому голу.

"Динамо" проигрывает, но оставляет хорошие шансы на проход в плей-офф Лиги чемпионов. Ответный матч состоится в Киеве во вторник, 13 августа.

Обновлено в 10:34 Неприятный инцидент случился на разминке перед началом встречи

Обновлено в 10:36 Источник отмечает, что представители английского клуба наблюдали за несколькими потенциальными новичками, хотя больший интерес они проявляют именно к игрокам "Динамо".

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