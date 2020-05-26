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Министерство здравоохранения позволило проводить футбольные матчи украинской Премьер-лиги с 30 мая. Об этом написал глава Украинской федерации футбола Андрей Павелко в Facebook.

"Большой футбол возвращается в Украину! Только общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая. Большое спасибо министру, заместителю министра и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам с УАФ, которые приложили усилия для скорейшего восстановления соревнований", - написал чиновник.

Павелко попросил членов Исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований.

Известно, что игры будут без зрителей. Завершить сезон планируется до 19 июля.

В Испании определились с датой восстановления сезона. Премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердил Marca возвращения чемпионата 8 июня