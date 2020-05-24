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Футболист "Шахтера" получил жуткую травму головы (3 новости и 1 видео) «Николай Матвиенко ударился головой о газон»

Футболист "Шахтера" Николай Матвиенко получил травму в товарищеском матче против "Руха". Защитник не смог продолжить поединок.

На 79-й минуте поединка Матвиенко выпрыгнул, чтобы выиграть верховую дуэль, пишет 24 канал. И игрок "Руха" подсел под Матвиенко и тот сделал жуткий кульбит.

Николай приземлился на голову и смог встать только с помощью медиков "Шахтера".

Видео травмы Матвиенко

Наставник дончан Луиш Каштру решил не рисковать здоровьем футболиста. Защитник покинул поле в сопровождении врачей.

Пока "Шахтер" не сообщает информацию о состоянии Матвиенко.

Кадровые проблемы "Шахтера"

Травма Матвиенко может стать серьезной проблемой для "Шахтера" перед рестартом сезона. Также в лазарет попал защитник Валерий Бондарь.

Таким образом, среди номинальных центральных защитников в "Шахтере" остались только Сергей Кривцов и Давид Хочолава.

Первый матч после перерыва "Шахтер" должен сыграть против "Динамо". Киевляне также имеют серьезные кадровые проблемы.