Футболист "Шахтера" Николай Матвиенко получил травму в товарищеском матче против "Руха". Защитник не смог продолжить поединок.
На 79-й минуте поединка Матвиенко выпрыгнул, чтобы выиграть верховую дуэль, пишет 24 канал. И игрок "Руха" подсел под Матвиенко и тот сделал жуткий кульбит.
Николай приземлился на голову и смог встать только с помощью медиков "Шахтера".
Видео травмы Матвиенко
Наставник дончан Луиш Каштру решил не рисковать здоровьем футболиста. Защитник покинул поле в сопровождении врачей.
Пока "Шахтер" не сообщает информацию о состоянии Матвиенко.
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