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Футболист "Шахтера" получил жуткую травму головы

Футболист "Шахтера" получил жуткую травму головы (3 новости и 1 видео)

«Николай Матвиенко ударился головой о газон»

Футболист "Шахтера" Николай Матвиенко получил травму в товарищеском матче против "Руха". Защитник не смог продолжить поединок.

На 79-й минуте поединка Матвиенко выпрыгнул, чтобы выиграть верховую дуэль, пишет 24 канал. И игрок "Руха" подсел под Матвиенко и тот сделал жуткий кульбит.

Николай приземлился на голову и смог встать только с помощью медиков "Шахтера".

Видео травмы Матвиенко

Наставник дончан Луиш Каштру решил не рисковать здоровьем футболиста. Защитник покинул поле в сопровождении врачей.

Пока "Шахтер" не сообщает информацию о состоянии Матвиенко.

Кадровые проблемы "Шахтера"

  • Травма Матвиенко может стать серьезной проблемой для "Шахтера" перед рестартом сезона. Также в лазарет попал защитник Валерий Бондарь.

  • Таким образом, среди номинальных центральных защитников в "Шахтере" остались только Сергей Кривцов и Давид Хочолава.

  • Первый матч после перерыва "Шахтер" должен сыграть против "Динамо". Киевляне также имеют серьезные кадровые проблемы.

    • ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.05.20, 15:00 Николай Матвиенко ударился головой о газон.
    Апостроф Апостроф  ·  24.05.20, 16:05 Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко и сборной Украины получил травму в товарищеском матче против "Руха" (4:1).
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