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Футболист "Вольфсбурга" заразился коронавирусом, а 5 августа немцам играть с "Шахтером"

Футболист "Вольфсбурга" заразился коронавирусом, а 5 августа немцам играть с "Шахтером" (5 новостей)

«Кевин Мбабу отправлен в изоляцию»

У немецкого "Вольфсбурга" возникли проблемы перед матчам с "Шахтером" в Лиге Европы. В составе команды обнаружили инфицированного коронавирусом – защитника Кевина Мбабу.

Игроки "Вольфсбурга" имели короткий отпуск после окончания чемпионата и перед матчами с "Шахтером". Команда собралась на базе 22 июля, где прошла необходимое тестирование на COVID-19. Именно по его результатам и обнаружили коронавирус у защитника Кевина Мбабу, сообщает Kicker.

После этого 25-летнего швейцарского защитника отправили на карантин. Команда прошла еще одно тестирование в пятницу, 24 июля. Новых случаев заражения не выявили.

Учитывая, что матч "Вольфсбурга" с донецким "Шахтером" состоится 5 августа, Мбабу, скорее всего, пропустит его. Он играет на позиции правого защитника, и в этом сезоне сыграл 20 матчей за команду, забив три гола и отдав четыре результативных передачи.

Первый матч против "Шахтера", который "горняки" выиграли на выезде 2:1, Мбабу пропустил из-за травмы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Футболист "Вольфсбурга" заразился коронавирусом, а 5 августа немцам играть с "Шахтером"»
Фото Игрок Вольфсбурга заразился коронавирусом. Команде играть против Шахтера
Фото Футболист "Вольфсбурга" заразился коронавирусом, а 5 августа немцам играть с "Шахтером"
Фото Футболист Вольфсбурга сдал положительный тест на коронавирус перед игрой с Шахтером
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