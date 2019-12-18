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Футбольные фанаты разгромили вагон поезда. В УЗ говорят о 40 тыс. грн убытков

Футбольные фанаты разгромили вагон поезда. В УЗ говорят о 40 тыс. грн убытков (11 новостей)

«Хулиганы сорвали 35 сидений и стоп-кран»

Футбольные хулиганы разгромили вагон пригородного поезда №6929, следовавшего по маршруту Нежин - Киев. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци». "15 декабря этого года футбольные болельщики разгромили вагон пригородного поезда № 6929, следовавшего по маршруту Нежин - Киев. Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры", - говорится в сообщении. Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, которые повредили вагон, сбежали до прибытия наряда полиции. По предварительным оценкам ущерб Укрзализныци составляют около 40 тыс. грн. Всего за 11 месяцев 2019 года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов, из которых 209 случаев непосредственно влияют на безопасность движения поездов. Остальные - раскраска вагонов как снаружи, так и внутри. "В Укрзализныце уверены, что вопросами поддержки правопорядка в общественных местах, каковыми являются поезда, должна заниматься полиция. Если наряды полиции восстановят сопровождение пассажирских поездов как дальнего, так и пригородного сообщения, то пассажиры будут чувствовать себя в безопасности, а имущество государственного перевозчика будет лучше сохранено", - отметили в пресс-службе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Футбольные фанаты разгромили вагон поезда. В УЗ говорят о 40 тыс. грн убытков»
Фото Футбольные болельщики разбили вагон поезда на около 40 тысяч гривен - Укрзализныця
Фото Футбольные болельщики разгромили вагон в поезде Нежин-Киев
Фото Футбольные фанаты разгромили вагон «Укрзализныци» (фото)
Фото Срывали сидения, стоп-кран, поджигали петарды и файеры»: Футбольные фанаты разгромили вагон поезда Нежин-Киев
Фото ФОТО. Футбольные фанаты разгромили вагон поезда Нежин – Киев
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  18.12.19, 13:49 Футбольные хулиганы разгромили вагон пригородного поезда №6929, следовавшего по маршруту Нежин - Киев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныци."15 декабря этого года футбольные болельщики…
ТСН ТСН  ·  18.12.19, 13:53 Хулиганы сорвали 35 сидений и стоп-кран.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.12.19, 14:05 15 декабря 2019 года футбольные фанаты разгромили вагон электрички Нежин - Киев. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці. Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файера. Машинисту…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  18.12.19, 14:28 Футбольные фанаты разгромили вагон электропоезда № 6929, следующего по маршруту Нежин - Киев. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализници. Отмечается, что инцидент произошел 15 декабря. Хулиганы сорвали…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.12.19, 15:00 Футбольные болельщики разгромили вагон пригородного поезда №6929, следовавшего по маршруту Нежин-Киев. Об этом сообщает Укрзализныця в среду, 18 декабря. Отмечается, что инцидент произошел в минувшее…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
UAinfo UAinfo  ·  18.12.19, 15:04 Хулігани зірвали 35 сидінь, стоп-кран, підпалювали петарди та фаєри просто у вагоні.
Главком Главком  ·  18.12.19, 15:28 Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры
Фокус Фокус  ·  18.12.19, 15:38 Футбольные болельщики разгромили вагон пригородного поезда №6929, следовавшего по маршруту Нежин - Киев. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.12.19, 16:15 Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры. Общая сумма ущерба – 40 тыс. гривен. Нарушители сбежали до прибытия полиции.
Sport.ua Sport.ua  ·  18.12.19, 16:59 Вероятно, это были болельщики киевского «Динамо»
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