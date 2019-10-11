"Фьюри побьет меня с одной рукой? Пускай не смешит": Усик ответил цыганскому королю (2 новости и 1 видео) «Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик отреагировал на слова Тайсона Фьюри о том, что британец готов боксировать с ним одной…»