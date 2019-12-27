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Газета "Зеркало недели" выпустила последний номер

Газета "Зеркало недели" выпустила последний номер (4 новости)

«Газета Зеркало недели, выходившая с 1994 года, выпустила последний номер печатного издания»

Сегодня одна из старейших украинских газет "Зеркало недели" выпустила последний номер печатного издания.

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Украинская правда Украинская правда  ·  27.12.19, 11:50 Газета "Зеркало недели", выходившая с 1994 года, выпустила последний номер печатного издания.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.12.19, 12:16 Общественно-политический еженедельник "Зеркало недели. Украина" выпустил последний номер издания. Об этом в пятницу сообщается на сайте DT.ua "Отшелестели… Сегодня типография отпечатала последний…
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Газета &quot;Зеркало недели&quot; выпустила последний номер

Газета "Зеркало недели" выпустила последний номер
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