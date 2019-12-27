Сегодня одна из старейших украинских газет "Зеркало недели" выпустила последний номер печатного издания.
Газета "Зеркало недели" выпустила последний номер
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В январе начнется обсуждение конкретных пунктов стратегии реинтеграции оккупированных территорий…
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Ливия официально попросила у Турции военной защиты от повстанцев
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Аваков сомневается в вине подозреваемых в убийстве Шеремета и просил о помощи в расследовании, - посол США Тейлор
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Гончарук поручил правоохранителям до 9 января 2020 года решить проблему нелегальных АЗС
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ
У Зеленского рассказали, когда Украина и Россия смогут подписать газовый контракт
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