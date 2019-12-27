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Газотранспортный оператор может работать по законам ЕС, - Еврокомиссия

Газотранспортный оператор может работать по законам ЕС, - Еврокомиссия (4 новости)

«В ЕК отметили, что новосозданный оператор газотранспортной системы Украины уединенный и готов работать»

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович прислал Украине письмо, в котором отметил, что украинская ГТС может работать по европейскому законодательству. Со своей стороны председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что это является окончательным признанием успешности анбандлинга на украинском рынке газа.

То, что украинская ГТС работает в соответствии с законоадвства ЕС, важно для бесперебойного транзита российского газа в Европу, подчеркнул Шефчович в своем твиттере.

Мы сделали большую и качественную работу, которая существенно приблизила интеграцию Украины к единому европейскому энергорынку. Работа нового оператора ГТС позволит перевести все транзитные процедуры на европейские рельсы и усилит энергетическую безопасность в восточноевропейском регионе, – заявил в ответ Андрей Коболев.

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Резюмируя, он поблагодарил НКРЭКУ, Кабмин, Верховную Раду и Офис Президента, благодаря которым удалось провести амбандлинг и сохранить новый иск в Стокгольмский арбитраж. По словам Коболева, это существенно укрепило позиции Украины на переговорах о транзите газа.

Что такое анбандлинг?Анбандлинг – это форма структуризации бизнеса, которая предполагает разделение его видов. Например, в вопросе газа говорится о разделении сфер добычи, поставки и транспортировки.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.19, 12:02 Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подписал письмо, подтверждающее, что созданный на Украине оператор газотранспортной системы разделен по видам собственности и готов работать в соответствии с…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  27.12.19, 13:50 В ЕК отметили, что новосозданный оператор газотранспортной системы Украины уединенный и готов работать
Украинская правда Украинская правда  ·  27.12.19, 14:18 В Еврокомиссии подтвердили, что созданный в Украине оператор газотранспортной системы готов работать в соответствии с законодательством Евросоюза.
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