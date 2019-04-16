&quot;Газпром&quot; резко увеличил транзит газа через Украину

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Российский Газпром резко увеличил объемы транзита газа через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщает Нафтогаз в Twitter во вторник, 16 апреля.

Отмечается, что транзит увеличен из-за ремонта на трубопроводе Ямал-Европа.

"За считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС выросли на 60 млн кубометров и сейчас составляют ориентировочно 300 млн кубометров", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что такое увеличение транзита возможно благодаря надежности украинской ГТС. Также в компании добавили, что это показывает необоснованность строительства российской стороной обходных маршрутов.

"Нафтогаз Украины" не нашел подтверждений информации Paradise…

Как известно, контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года. Два раунда переговоров при участии Еврокомиссии результатов не дали. Новые переговоры ожидаются после выборов президента Украины.

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Обновлено в 15:31 В "Нафтогазе" раскрыли подробности

Обновлено в 16:28 За последнюю неделю российский "Газпром резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу через Украину.