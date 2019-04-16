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Экономика и финансы
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 16:28
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&quot;Газпром&quot; резко увеличил транзит газа через Украину

"Газпром" резко увеличил транзит газа через Украину (11 новостей)

«В Нафтогазе раскрыли подробности»

Российский Газпром резко увеличил объемы транзита газа через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщает Нафтогаз в Twitter во вторник, 16 апреля.

Отмечается, что транзит увеличен из-за ремонта на трубопроводе Ямал-Европа.

"За считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС выросли на 60 млн кубометров и сейчас составляют ориентировочно 300 млн кубометров", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что такое увеличение транзита возможно благодаря надежности украинской ГТС. Также в компании добавили, что это показывает необоснованность строительства российской стороной обходных маршрутов.

"Нафтогаз Украины" не нашел подтверждений информации Paradise…

Как известно, контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года. Два раунда переговоров при участии Еврокомиссии результатов не дали. Новые переговоры ожидаются после выборов президента Украины.

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Обновлено в 15:31 В "Нафтогазе" раскрыли подробности

Обновлено в 16:28 За последнюю неделю российский "Газпром резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу через Украину.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Газпром" резко увеличил транзит газа через Украину»
Фото "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа по Украине
Фото "Газпром" резко увеличил транзит газа через Украину
Фото Транзит российского газа резко вырос - Нафтогаз
Фото «Газпром» из-за ремонта трубопровода резко увеличил транзит газа через Украину
Фото "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа по Украине
Фото "Газпром" резко увеличил объем транзита через Украину из-за ремонта другой трубы
Фото Газпром резко увеличил транзит газа в Европу через Украину, – Коболев
Фото "Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 25% из-за ремонта "Ямал-Европа" – "Нафтогаз"
Фото "Газпром" резко увеличил транзит газа через Украину: что произошло
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РБК Украина РБК Украина  ·  16.04.19, 12:23 Российский монополист "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа по Украине. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.  Сообщается, что за последнюю неделю "Газпром" резко увеличил…
ТСН ТСН  ·  16.04.19, 12:44 Транзит вырос на 60 миллионов кубов.
Униан Униан  ·  16.04.19, 12:59 По данным Коболева, за последнюю неделю «Газпром» увеличил объемы суточной транспортировки газа через Украину на 25% до 300 млн куб. м.
Газета День Газета День  ·  16.04.19, 13:14 Российский монополист "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа по Украине. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.   Сообщается, что за последнюю неделю "Газпром" резко увеличил…
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Комментарии Комментарии  ·  16.04.19, 13:31 Один из российских трубопроводов закрыт на ремонт За последнюю неделю объемы транспортировки российского газа в Европу по территории Украины резко увеличился на 60 млн куб. м в сутки."За считанные дни…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.04.19, 13:36 За последнюю неделю российский газовый монополист "Газпром" резко, на 25%, увеличил суточные объемы транспортировки газа в Европу через украинскую газотранспортную систему до до 300 млн куб. м.
Фокус Фокус  ·  16.04.19, 13:42 За последнюю неделю Газпром резко увеличил транспортировку газа в Европу через Украину. Об этом в своем Facebook написал глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев. По его словам, причина этому –…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.04.19, 13:42 Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м…
Обозреватель Обозреватель  ·  16.04.19, 15:31 В "Нафтогазе" раскрыли подробности
Украинская правда Украинская правда  ·  16.04.19, 16:28 За последнюю неделю российский "Газпром резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу через Украину.
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