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Газпром выплатил Нафтогазу $2,9 миллиарда по решению арбитража (4 новости) «НАК “Нафтогаз Украины” подтверждает получение от ОАО “Газпром” 2,918 млн долл»

НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает получение от ПАО "Газпром" 2,917 млрд долл. компенсации на исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года. Таким образом, суммарно по результатам транзитного арбитража Нафтогаз получил от Газпрома 5 млрд долл.

Сегодняшний платеж Газпрома включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долл.), так и процентов, накопленных с даты объявления решения 28 февраля 2018 года.

Нафтогаз приветствует признание российской стороной необходимости исполнять решения арбитражей 2017-2018 г.г. и ее намерение продолжать транспортировку газа в ЕС по территории Украины.

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