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"Газпром" зупинив транзит газу через Польщу

"Газпром" зупинив транзит газу через Польщу (7 новостей)

«Транзит газа по трубопроводу Ямал-Европа полностью остановили»

Россия полностью остановила транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа» через Беларусь и Польшу. Об этом пишет Интерфакс во вторник, 26 мая. Это произошло после того, как 17 мая закончился долгосрочный контракт на использование польского участка газопровода. Теперь мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов. По данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, сегодня утром физический поток газа на входе на КС Мальнов на востоке Германии упал до нуля. Накануне сообщалось, что мощность газопровода снижена почти до минимума. Издание отмечает, что уже на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%. Ранее сообщалось, что Турция в 2020 году сократила закупку газа у РФ в 14 раз, несмотря на запуск «Турецкого потока». Как сообщил в январе 2020 года председатель Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон, продолжение транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины ...

ФОТО К НОВОСТИ: «"Газпром" зупинив транзит газу через Польщу»
Фото РФ остановила транзит газа в Европу через Польшу
Фото "Газпром" остался без транзита через Польшу
Фото РФ остановила транзит газа в Европу через Беларусь и Польшу
Фото Российский "Газпром" остался без транзита через Польшу
Фото Газпром остановил транзит через Польшу
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.05.20, 11:54 Россия полностью остановила транзит газа по газопроводу Ямал-Европа через Беларусь и Польшу, пишет Интерфакс во вторник, 26 мая. Это произошло после того, как 17 мая закончился долгосрочный контракт на…
Униан Униан  ·  26.05.20, 14:56 Транзит газа по трубопроводу Ямал-Европа полностью остановили.
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 15:02 Газпром утром 26 мая полностью остановил транзит по газопроводу “Ямал-Европа” после “смены правил игры” в связи с завершением контракта на использование польского участка.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.05.20, 15:03 В июне транзит по газопроводу "Ямал-Европа" может возобновится.  
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.20, 15:28 Транзит російського природного газу по трубопроводу "Ямал-Європа", що проходить через Польщу, повністю вичерпався, через кілька днів після закінчення терміну дії угоди про транзит газу між Москвою і Варшавою
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