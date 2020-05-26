"Газпром" зупинив транзит газу через Польщу

Россия полностью остановила транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа» через Беларусь и Польшу. Об этом пишет Интерфакс во вторник, 26 мая. Это произошло после того, как 17 мая закончился долгосрочный контракт на использование польского участка газопровода. Теперь мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов. По данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, сегодня утром физический поток газа на входе на КС Мальнов на востоке Германии упал до нуля. Накануне сообщалось, что мощность газопровода снижена почти до минимума. Издание отмечает, что уже на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%. Ранее сообщалось, что Турция в 2020 году сократила закупку газа у РФ в 14 раз, несмотря на запуск «Турецкого потока». Как сообщил в январе 2020 года председатель Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон, продолжение транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины ...