ГБР обратилось к свидетелям катастрофы самолета АН-26 (4 новости) «Государственное бюро расследований обратилось к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы под Чугуевом, за помощью в сборе информации»

Государственное бюро расследований обратилось к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы военного самолета в Чугуеве, за помощью следствию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

“Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +38 (050) 080-22-27. Следователи ГБР свяжутся с Вами для получения данных материалов и приобщения их к уголовному производства в порядке, установленном УПК Украины”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на борту военного самолета находились 27 человек. В&n...