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ГБР обратилось к свидетелям катастрофы самолета АН-26

ГБР обратилось к свидетелям катастрофы самолета АН-26 (4 новости)

«Государственное бюро расследований обратилось к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы под Чугуевом, за помощью в сборе информации»

Государственное бюро расследований обратилось к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы военного самолета в Чугуеве, за помощью следствию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

“Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +38 (050) 080-22-27. Следователи ГБР свяжутся с Вами для получения данных материалов и приобщения их к уголовному производства в порядке, установленном УПК Украины”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на борту военного самолета находились 27 человек. В&n...

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.09.20, 01:36 Государственное бюро расследований обратилось к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы под Чугуевом, за помощью в сборе информации, сообщили в пресс-службе ведомства.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.09.20, 01:56 Государственное бюро расследований обратилось к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы под Чугуевом, за помощью в сборе информации.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.09.20, 02:42 Государственное бюро расследований обратилось к свидетелям катастрофы самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ, который разбился под Чугуевом Харьковской области.
Канал 112 Канал 112  ·  26.09.20, 02:54 Государственное бюро расследований обратилось к свидетелям авиакатастрофы АН-26 в Чугуеве с просьбой о помощи в сборе информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. "Просим лиц, имеющих…
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