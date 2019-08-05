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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 18:27
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ГБР объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит"

ГБР объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" (6 новостей)

«За попередньою версією слідства, підозрювані, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 млрд грн банку»

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит", которые растратили 2,5 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого замдиректора ГБР Ольги Варченко.

По ее словам, материалы дела дают основания считать, что бывший замглавы правления банка, начальник одного из его управлений и другие топ-менеджеры причастны к схеме по растрате средств.

"Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 млрд гривен банка", - отметила Варченко.

Она также уточнила, что на причастность схемы проверяют нардепа. По данным СМИ, речь идет о Константине Жеваго, который ранее владел банком.

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По данным следствия, офшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках. После этого между ними и банком "Финансы и кредит" были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым банк поручался за офшорную компанию своими деньгами на корреспондентских счетах в банках-кредиторах за границей.

В 2015 году из-за невыполнения обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки сняли со счетов банка "Финансы и кредит" 113 млн долларов. При этом залог списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным.

Бывшему замглавы инкриминируют фиктивное предпринимательство и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, начальнику управления - растрату.

Обновлено в 18:24 Также Варченко рассказала, что было установлено в ходе досудебного расследования.

Обновлено в 18:27 За попередньою версією слідства, підозрювані, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 млрд грн банку

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.08.19, 18:27 За попередньою версією слідства, підозрювані, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 млрд грн банку
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