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Гордон Гордон · · Обновлено в 09:52
· Президент Украины
ГБР открыло дело из-за организации прослушки разговора Порошенко с Байденом, - СМИ

ГБР открыло дело из-за организации прослушки разговора Порошенко с Байденом, - СМИ (8 новостей)

«Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело из-за прослушивания разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.Об этом Украинской…»

Госбюро расследований открыло производство о возможном незаконном прослушивании пятого президента Украины Петра Порошенко, которое могло нанести ущерб государственным интересам, сообщает "Украинская правда". Речь идет об обнародовании записей разговоров экс-президента с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.Государственное бюро расследований открыло дело о прослушивании разговора пятого президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"Незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам", говорится в извлечении из Единого реестра досудебных расследований о регистрации уголовного производства, скан-копию которого обнародовало издание.

Возможное преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации...

Обновлено в 09:52 Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту прослушивания и записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В ГБР считают, что незаконное использование технических средств и прослушивание разговоров высшего должностного лица могло нанести ущерб государственным интересам. "Незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам", – говорится в извлечении из Единого реестра досудебных расследований о регистрации уголовного производства, скан-копию которого обнародовало издание. Возможное преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).

ФОТО К НОВОСТИ: «ГБР открыло дело из-за организации прослушки разговора Порошенко с Байденом, - СМИ»
Фото ГБР открыло дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом
Фото Госбюро расследований открыло производство из-за организации прослушки разговора Порошенко с Байденом – СМИ
Фото ГБР ищет, кто записывал Порошенко и Байдена
Фото ГБР начало расследование из-за прослушку разговоров Порошенко с Байденом
Фото ГБР открыло дело о прослушке разговора Порошенко с Байденом, - СМИ
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Канал 112 Канал 112  ·  26.05.20, 04:02
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.05.20, 08:23 Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело из-за прослушивания разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.Об этом "Украинской правде" рассказали…
ForUm ForUm  ·  26.05.20, 09:04 Государственное бюро расследований открыло дело из-за прослушивания разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.Об этом сообщает «Украинская правда»…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.05.20, 09:13   Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту прослушивания и записи в 2015 году разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с тогдашним вице-президентом США Джозефом…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.05.20, 09:25 ГБР начало уголовное производство из-за прослушивания разговора 5-го президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом. Ведомство будет расследовать дело из-за прослушки в кабинете…
Фокус Фокус  ·  26.05.20, 09:52 Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту прослушивания и записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.…
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