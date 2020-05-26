ГБР открыло дело из-за организации прослушки разговора Порошенко с Байденом, - СМИ

Госбюро расследований открыло производство о возможном незаконном прослушивании пятого президента Украины Петра Порошенко, которое могло нанести ущерб государственным интересам, сообщает "Украинская правда". Речь идет об обнародовании записей разговоров экс-президента с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.Государственное бюро расследований открыло дело о прослушивании разговора пятого президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"Незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам", говорится в извлечении из Единого реестра досудебных расследований о регистрации уголовного производства, скан-копию которого обнародовало издание.

Возможное преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации...

Обновлено в 09:52 Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту прослушивания и записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В ГБР считают, что незаконное использование технических средств и прослушивание разговоров высшего должностного лица могло нанести ущерб государственным интересам. "Незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам", – говорится в извлечении из Единого реестра досудебных расследований о регистрации уголовного производства, скан-копию которого обнародовало издание. Возможное преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).