ГБР открыло уголовное дело против Порошенко из-за поездки на Мальдивы (10 новостей) «Следователи ГБР проверят информацию о незаконной переправке Порошенко через госграницу с использованием поддельных документов»

Государственное бюро расследований начало досудебное разбирательство по статьям Уголовного кодекса Украины "служебный подлог", "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и "использование заведомо поддельного документа". Ведомство выясняет, каким образом бывший президент мог незаконно пересечь украинскую границу. "Украинская правда" пишет, что речь идет об отдыхе пятого президента Петра Порошенко на Мальдивах.Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего украинского президента. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

"Следователи ГБР проверят информацию об организации бывшим президентом Украины незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Кроме того, будет выясняться возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", говорится в сообщении.

О ком именно идет речь, в ведомстве не сообщают.

Досудебное расследование начато по статьям "служебный подлог", "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и "использование заведомо поддельного документа" Уголовного кодекса Украины".

Общим между Украиной и Россией является только государственная граница…

В комментарии "Украинской правде" сотрудники ведомства сообщили, что речь идет о пятом президенте Украине Петре Порошенко и его отдыхе на Мальдивах.

18 января программа "Схемы" опубликовала расследование Mr. Petro Incognito об отдыхе президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах, который, по данным журналистов, обошелся главе государства в 14 млн грн. В расследовании говорится, что президент снял для отдыха целый остров.

Согласно расследованию, из Киева на Мальдивы 1 января вылетел чартер, на котором были зарегистрированы пассажиры: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко. 8 января чартер с этими же пассажирами вернулся в Киев с Мальдив.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что во время посещения Мальдив Порошенко пересекал границу законным способом.

Сам экс-президент заявил, что пересекал границу по своему паспорту. Оплачивал и самолет, и отель со своего счета в украинском банке.

Обновлено в 12:59 Следователи ГБР проверят информацию о незаконной переправке Порошенко через госграницу с использованием поддельных документов.

Обновлено в 14:15 По делу о незаконном пересечении границы Петром Порошенко могут привлечь к ответственности и работников таможенной службы и пограничников.