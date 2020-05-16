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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 18:27
ГБР сообщило о подозрении двум чиновникам Одесской таможни

ГБР сообщило о подозрении двум чиновникам Одесской таможни (5 новостей)

«Один из них брал деньги за не создание искусственных препятствий при растаможивании груза»

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении и. о. начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и. о. заместителя начальника таможенного поста – начальнику одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни Гостаможслужбы. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Таможенники подозреваются в получении неправомерной выгоды служебными лицами по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

По предварительной информации, чиновники систематически требовали и получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможке контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза, что растаможивается.

Следователи ГБР задержали одного из подозреваемых во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долл.

Решением Печерского райсуда Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания п...

Обновлено в 16:14 Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Обновлено в 18:27 ...

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.05.20, 13:49 Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в получении неправомерной выгоды и.о. начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и и.о. заместителя начальника…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.05.20, 15:00 Один из них брал деньги за не создание искусственных препятствий при растаможивании груза
РБК Украина РБК Украина  ·  16.05.20, 16:14 Правоохранители разоблачили двух должностных лиц Одесской таможни на систематическом получении неправомерной выгоды. Суд избрал подозреваемым таможенникам меры пресечения.Об этом сообщает РБК-Украина…
Страна.ua Страна.ua  ·  16.05.20, 18:27 ...
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