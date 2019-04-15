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ГБР взялось за объект застройщика Кивана в Киеве

ГБР взялось за объект застройщика Кивана в Киеве (4 новости)

«Государственное бюро расследований с февраля 2019 года проводит расследование в рамках производства о служебной халатности относительно незаконной застройки фирмой Кадорр-Киев…»

Следователи Государственного бюро расследований Украины выяснили, что жилой комплекс в столице на улице Жилянской компания "Кадорр-Киев Плюс" возводит без правоустанавливающих документов и разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции.Государственное бюро расследований Украины (ГБР) с февраля 2019 года расследует производство о служебной халатности в связи с незаконным строительством жилого комплекса в Киеве на улице Жилянской, 68, сообщает проект журналистских расследований "Наші гроші" со ссылкой на постановление Печерского районного суда столицы от 11 марта, опубликованное 8 апреля в Едином реестре судебных решений.

Строительство на участке площадью 0,31 га ведет фирма "Кадорр-Киев Плюс", которую основали одесский бизнесмен Аднан Киван и Ольга Павлова. Как установили следователи, у компании нет з правоустанавливающих документов, а также разрешения на работы от Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Как следует из постановления суда, Министерство культуры издало два предписания, которыми запретило любые земляные и строительстве работы на объекте в 2017-м и 2018 году, так как у застройщика нет историко-градостроительного обоснования, проектов, а также он не предоставил разрешений на проведение работ.

По данным следователей, в 2008 году нежилые помещения площадью 2570,4 м2 по этому адресу перешли в частную собственность ООО "Сикс Старс Холдинг", через два года эта компания получила градостроительные условия и ограничения для строительства офисного здания с подземным паркингом. ГАСИ зарегистрировала декларацию о начале работ в 2011 году, но в июле 2016-го ее отменила. В этом же месяце помещения выкупила "Кадорр-Киев Плюс" и в ноябре получила от Госархстройинспекции разрешение на строительство офисного центра.

В начале 2018 года в результате внеплановой проверки ГАСИ выяснила, что согласно генплану участок относится к территории жилой малоэтажной и среднеэтажной застройки, поэтому инспекция постановила отменить градостроительные условия от 2019 года и аннулировала разрешение на строительство. "Кадорр-Киев Плюс" обжаловала эти решения и получила решения суда в свою пользу. Но следствие установило, что на этому адресу компания продает 356 квартир в жилом комплексе "Тридцать восьмая жемчужина", а на строительство жилого дома ГАСИ не давала разрешения.

Также в ГБР сообщили, что земельный участок является коммунальной собственностью, которую с 2010 года арендует "Сикс Старс Холдинг", и в субаренду "Кадорр-Киев Плюс" его передали без согласования с Киевсоветом, как это предусмотрено в договоре аренды. После ряда судебных разбирательств Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций, и признал, что участок не находится в субаренде "Кадорр-Киев Плюс".

"В феврале 2019 года должностные лица Департамента земельных ресурсов КГГА обследовали участок и обнаружили, что он огражден и на нем ведут строительство. Суд дал следователям ГБР доступ к документам, которые касаются участка и объекта строительства на Жилянской, 68 и находятся в распоряжении Главного управления Госгеокадастра в Киевской области и Министерства культуры. Из постановлений стало известно, что Голосеевское управление полиции Киева с июля 2017 год

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.04.19, 15:23 Государственное бюро расследований с февраля 2019 года проводит расследование в рамках производства о служебной халатности относительно незаконной застройки фирмой "Кадорр-Киев Плюс" участка по улице…
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