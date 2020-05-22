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ГБР записало ролик и вызвало Порошенко на допрос по делу о контрабанде

ГБР записало ролик и вызвало Порошенко на допрос по делу о контрабанде (3 новости)

«Государственное бюро расследований вызывает пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля по одному из открытых в его…»

Государственное бюро расследований опубликовало видеоповестку на допрос пятому украинскому президенту Петру Порошенко в качестве свидетеля. Соответствующее видео было опубликовано в Facebook Госбюро расследований в пятницу, 22 мая.

"Срочное сообщение о вызове ныне действующего народного депутата Украины, гражданина Порошенко П.А. в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

Порошенко должен явиться в ГБР 26 мая 2020, в 11:00, для допроса в уголовном производстве №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников. В Госбюро подчеркнули, что явка на допрос для Порошенко обязательна.

"

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/1586524124836555

Спустя несколько минут после публикации поста ГБР, в своем Telegram-канале Андрей Портнов сообщил, что Порошенко вызывают на допрос по-поводу 42 картин, а не 43, как говорилось ранее.

"Картину Айвазовского 1851 года "Константинополь на рассвете" за 1,8 миллионов долларов он подарил в 2012-м году на день рожденья Януковичу, через несколько месяцев после его назначения Януковичем министром экономики в правительстве Азарова. Поэтому, конфисковать можно только 42 картины", - написал Портнов.

Как сообщали "Вести.ua", ранее экс-президент "прогулял" около 30 допросов. С потерей с начала года Порошенко, как и его коллегами, депутатской неприкосновенности ГБР получило право приводить его на допросы принудительно. В частности, там были готовы принудительно доставить его на допрос 28 февраля, однако тот испугался и заявил, что в этот раз точно придет самостоятельно.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  22.05.20, 11:10 Государственное бюро расследований вызывает пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля по одному из открытых в его отношении уголовных производств.Государственное бюро расследований…
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