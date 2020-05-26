ГБР завершило расследование в отношении двух черкасских экс-судей по "делам Майдана" (3 новости) «Их подозревают в совершении противоправных действий в отношении 17 людей»

Завершено досудебное расследование в отношении двух бывших судей Сосновского районного суда города Черкассы, которые сейчас являются действующими адвокатами, об ограничении свободы 17 человек во время Революции достоинства, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГБР.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Офиса генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении двух бывших судей Сосновского районного суда города Черкассы, которые сейчас являются действующими адвокатами", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, следствием установлено, что бывшие судьи - сейчас адвокаты, 25-26 января 2014 года совершившие противоправные действия в отношении 17 человек. Гражданам было неза...