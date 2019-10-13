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Униан Униан · · Обновлено в 21:19
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Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2020 Украина – Португалия

Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2020 Украина – Португалия (5 новостей и 1 видео)

«Поединок примет столичный НСК Олимпийский»

Сборная Украины проведет последний домашний матч в квалификации на чемпионат Европы.

Обновлено в 20:08 Поединок примет столичный НСК Олимпийский

Обновлено в 21:19 В понедельник, 14 октября, Корреспондент.net - онлайн-трансляция матча Украина - Португалия, который пройдет в рамках отборочного этапа на Евро-2020. Украинцы проведут домашний поединок на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. Начало игры в 21.45 по киевскому времени. Это будет вторая встреча украинских футболистов с португальской сборной в рамках отбора на Евро-2020, первый поединок закончился со счетом 0:0. Турнирное положение По итогам шести матчей Украина лидирует в группе B с 16 очками - пять побед и одна ничья. Даже ничейный исход поединка обеспечит нашей команде выход на Евро-2020. После пяти матчей Португалия занимает второе место с 11 очками и отстает на пять баллов от Украины при одной игре в запасе. Украина не проигрывает в восьми официальных и товарищеских поединках. Португалия - и вовсе в 13. Кадры Украина не сможет рассчитывать на травмированных Дениса Бойко и Никиту Бурду. Португалия не сможет задействовать нападающего Рафу Силву и полузащитника Вильяма Карвальо. Слова перед матчем Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш перед матчем заявил, что считает нашу сборную - равным противникомю Он отдал должное футболистам Шахтера в составе сборной и особенно выделил полузащитника Андрея Ярмоленко. Кроме того, главный тренер сборной Португалии считает, что никто играть на ничью не будет. Обеим командам необходима победа. Наставник украинской сборной Андрей Шевченко поделился ожиданиями от встречи с главной звездой португальцев, пятикратным обладателем Золотого мяча Криштиану Роналду. "Я считаю Роналду одним из лучших в истории, он где-то там на вершине. Он в прекрасной форме. Я восхищаюсь им, но не в завтрашнем матче, как всегда, извините. Однозначно, он делает своим приездом праздник футбола. Поэтому завтра вдвойне приятно будет каждому футболисту играть против него", - сказал Шевченко на пресс-конференции. Эксперты PariMatch фаворитам матча считают Португалию. Ее победу оценивают в коэффициент 2,17, победу украинцев - 3,65, ничью - 3,35.

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Sport.ua Sport.ua  ·  13.10.19, 15:19 Поединок состоится в понедельник, 14-го октября
Sport.ua Sport.ua  ·  13.10.19, 18:13 Поединок состоится в Киеве в понедельник, 14-го октября
Обозреватель Обозреватель  ·  13.10.19, 20:08 Поединок примет столичный НСК Олимпийский
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.10.19, 21:19   В понедельник, 14 октября, Корреспондент.net - онлайн-трансляция матча Украина - Португалия, который пройдет в рамках отборочного этапа на Евро-2020. Украинцы проведут домашний поединок на стадионе…
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