Где смотреть онлайн Заря - Брага: расписание трансляций

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В четверг, 9 августа, на стадионе Славутич-Арена сойдутся на поле Луганская Заря и Португальская Брага.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды.

Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Заря - Брага. Поединок между командами начнется - в 21:30.

Победитель поединка Заря - Брага встретится в следующей игре с победителем матча Лейпцыг - Университатя. Ответная игра Зари пройдет 16 августа в Португалии.

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Португальская Брага раньше встречалась с Киевским Динамо и Донецким Шахтером. Шахтер провел с Брагой шесть игр, в которых одержал уверенную победу.

В 2011 году произошла встреча Динамо - Брага, где португальская команда смогла одолеть соперника и выйти в полуфинал Лиги Европы.

Славия-Динамо: онлайн-трансляция матча на Корреспондент.net. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Обновлено в 17:16 Наша команда считается аутсайдером противостояния

Обновлено в 18:14 В Запорожье поддержка луганской команде будет обеспечена