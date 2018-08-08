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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 18:14
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Где смотреть онлайн Заря - Брага: расписание трансляций

Где смотреть онлайн Заря - Брага: расписание трансляций (7 новостей)

«Наша команда считается аутсайдером противостояния»

В четверг, 9 августа, на стадионе Славутич-Арена сойдутся на поле Луганская Заря и Португальская Брага.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды.

Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Заря - Брага. Поединок между командами начнется - в 21:30.

Победитель поединка Заря - Брага встретится в следующей игре с победителем матча Лейпцыг - Университатя. Ответная игра Зари пройдет 16 августа в Португалии.

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Португальская Брага раньше встречалась с Киевским Динамо и Донецким Шахтером. Шахтер провел с Брагой шесть игр, в которых одержал уверенную победу.

В 2011 году произошла встреча Динамо - Брага, где португальская команда смогла одолеть соперника и выйти в полуфинал Лиги Европы.

Славия-Динамо: онлайн-трансляция матча на Корреспондент.net. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Обновлено в 17:16 Наша команда считается аутсайдером противостояния

Обновлено в 18:14 В Запорожье поддержка луганской команде будет обеспечена

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Terrikon Terrikon  ·  08.08.18, 13:56 Луганская "Заря" стартует в розыгрыше Лиги Европы поединком с португальской "Брагой"
Апостроф Апостроф  ·  08.08.18, 14:35 9 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между украинской "Зарей" и португальской "Брагой". Поединок пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 16:59 Луганская "Заря" в квалификации Лиги Европы сыграет против португальской "Браги". Букмекеры в этом матче большее предпочтение отдают гостям встречи. Букмекерская контора William Hill коэффициент на победу…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  08.08.18, 17:16 Наша команда считается аутсайдером противостояния
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  08.08.18, 18:14 В Запорожье поддержка луганской команде будет обеспечена
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