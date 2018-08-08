Где смотреть онлайн Заря - Брага: расписание трансляций

В четверг, 9 августа, на стадионе Славутич-Арена сойдутся на поле Луганская Заря и Португальская Брага.
По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды.
Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Заря - Брага. Поединок между командами начнется - в 21:30.
Победитель поединка Заря - Брага встретится в следующей игре с победителем матча Лейпцыг - Университатя. Ответная игра Зари пройдет 16 августа в Португалии.
Португальская Брага раньше встречалась с Киевским Динамо и Донецким Шахтером. Шахтер провел с Брагой шесть игр, в которых одержал уверенную победу.
В 2011 году произошла встреча Динамо - Брага, где португальская команда смогла одолеть соперника и выйти в полуфинал Лиги Европы.
Славия-Динамо: онлайн-трансляция матча на Корреспондент.net. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Обновлено в 17:16 Наша команда считается аутсайдером противостояния
Обновлено в 18:14 В Запорожье поддержка луганской команде будет обеспечена