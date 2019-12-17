Генерал Марченко вышел из СИЗО

Підозрюваний у справі бронежилетів генерал Марченко вийшов під заставу у 20 млн грн. Підозрюваний у справі про закупівлю бронежилетів для ЗСУ генерал-майор Дмитро Марченко вийшов із СІЗО під заставу у 20 млн грн. Про це повідомляє телеканал Еспресо. #новини #Еспресо #Марченко #СІЗО #бронежилети Telegram - https://t.me/espresotb

Обновлено в 21:19 Марченко рассказал журналистам, что 1 млн грн за него внесли неравнодушные активисты и 19 млн грн пятый президент Украины Петр Порошенко.

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