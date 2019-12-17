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Эспресо.TV Эспресо.TV · · Обновлено в 22:28
Генерал Марченко вышел из СИЗО

Генерал Марченко вышел из СИЗО (22 новости)

«Для Дмитрия Марченко собрали 20 миллионов»

Підозрюваний у справі бронежилетів генерал Марченко вийшов під заставу у 20 млн грн. Підозрюваний у справі про закупівлю бронежилетів для ЗСУ генерал-майор Дмитро Марченко вийшов із СІЗО під заставу у 20 млн грн. Про це повідомляє телеканал Еспресо. #новини #Еспресо #Марченко #СІЗО #бронежилети Telegram - https://t.me/espresotb

Обновлено в 21:19 Марченко рассказал журналистам, что 1 млн грн за него внесли неравнодушные активисты и 19 млн грн пятый президент Украины Петр Порошенко.

Обновлено в 22:28 https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть

ФОТО К НОВОСТИ: «Генерал Марченко вышел из СИЗО»
Фото Генерал Марченко виходить із СІЗО під заставу – відео (Відео)
Фото Генерал Марченко заявил, что дело против него заказал один из производителей
Фото Генерал Марченко вийшов із СІЗО під заставу: що розповів журналістам – включення (Відео)
Фото "Дело заказали": генерал Марченко вышел на свободу
Фото Дело бронежилетов: генерал Марченко вышел из СИЗО
Фото Дело бронежилетов: Скандальный генерал Марченко вышел на свободу
Фото Генерал Марченко вышел из СИЗО
Фото Вышел на свободу генерал Марченко
Фото Генерал Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
5 канал 5 канал  ·  17.12.19, 17:45 Генерал та "кіборг" Дмитро Марченко виходить із СІЗО під заставу в 20 млн грн. Понад 1 млн грн назбирали під час благодійного марафону. Іще 19 млн грн – внесок п'ятого президента України Петра…
УНН УНН  ·  17.12.19, 18:13 Генерал Дмитрий Марченко, который является подозреваемым по делу о закупке некачественных бронежилетов, вышел из СИЗО. Об этом сообщил бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков на своей странице…
Факты Факты  ·  17.12.19, 18:39 Генерал провел за решеткой больше месяца
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.12.19, 18:51 Порошенко внес за него 19 миллионов гривен залога.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  17.12.19, 18:56 Также он добавил, что не имел отношения к закупке бронежилетов, а лишь контролировал их качество.
5 канал 5 канал  ·  17.12.19, 18:56 Генерал-майор Дмитро Марченко, якого підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів, вийшов зі слідчого ізолятора. Про це повідомляє "5 канал". Напередодні за нього внесли заставу 20 мільйонів гривень…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.12.19, 19:10 Арестованный по делу о закупках Минобороны военного имущества по завышенным ценам генерал Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн гривен.
Главред Главред  ·  17.12.19, 19:22 Во вторник, 17 декабря, генерал, начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины Дмитрий Марченко вышел на свободу. Марченко решил выпустить...
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.12.19, 19:23 Подозреваемого по делу бронежилетов генерала Дмитрия Марченко, во вторник, 17 декабря, освободили из СИЗО под залог в 20 миллионов, сообщает Укринформ. Общаясь с журналистами под стенами СИЗО, генерал-майор…
Фокус Фокус  ·  17.12.19, 19:24 Начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко освободили из СИЗО, передает "Еспресо.TV". "Во вторник, 17 декабря, подозреваемый по делу о закупке…
ForUm ForUm  ·  17.12.19, 19:24 Начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко выпустили из СИЗО.Такое решение принял Печерский райсуд Киева сегодня после внесения…
Голос.UA Голос.UA  ·  17.12.19, 19:36 Генерал-майор Дмитрий Марченко, попавший в СИЗО из-за дела о якобы некачественных армейских бронежилетах, вечером 17 декабря покинул следственный изолятор. Об этом пишут Факты. За Марченко был внесен…
5 канал 5 канал  ·  17.12.19, 19:42 https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.12.19, 20:07 Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщил ветеран…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  17.12.19, 20:30 Генерал-майора Дмитрия Марченко, которого суд взял под стражу 11 ноября по делу о закупках бракованных бронежилетов, был освобожден под залог. Что известно о генерале и его причастности к скандальному…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  17.12.19, 20:38 Генерал-майор, начальник управления материального обеспечения Минобороны Украины Дмитрий Марченко вышел из СИЗО
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.12.19, 20:40 Для Дмитрия Марченко собрали 20 миллионов.
Гордон Гордон  ·  17.12.19, 21:19 Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майор Дмитрий Марченко, который фигурирует в деле о закупке Министерством обороны некачественных…
5 канал 5 канал  ·  17.12.19, 22:28 https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть
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