Генерал Назаров, признанный виновным в сбивании оккупантами самолета Ил-76, подал рапорт об увольнении из ВСУ

Рапорт про звільнення зі Збройних сил написав генерал-майор Віктор Назаров, якого суд визнав винним у загибелі українських військових у збитому озброєними терористами літаку Іл-76 і засудив до 7 років позбавлення волі, подав рапорт про звільнення зі Збройних сил. Про таке повідомляє головний редактор "Цензор. Нет" Юрій Бутусов.

"Назаров обіймає посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу, останні п'ять років він був другою за впливом людиною в ГШ ЗСУ, правою рукою начальника ГШ Віктора Муженка, перебуваючи на посаді виконувача обов'язків першого заступника начальника Генштабу", – йдеться у тексті повідомлення.

За його словами, Назаров визнаний Павлоградським судом винним у службовій недбалості, що дозволила російськими диверсантам збити літак Іл-76 у Луганському аеропорту.

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Як повідомляв 5.UA, у справі збиття літака Павлоградський міжрайонний суд засудив колишнього керівнику штабу АТО генерал-майора Віктора Назарова. Його визнали винним за статтею "службова недбалість", адже він знав про небезпечність польоту до Луганська. Назарову присудили 7 років ув'язнення, але це рішення він оскаржує в апеляційному суді.