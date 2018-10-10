Генпрокуратура подписала подозрение скандальной Поклонской: обвинили в нарушении законов войны

В среду, 10 октября, Наталья Поклонская официально приобрела статус "подозреваемой" по украинскому законодательству. Об этом сообщает УНН. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сообщение о подозрении Поклонской было составлено и подписано утром 10 октября. "По ней составлено и подписано утром сообщение о подозрении за то, что будучи так называемым прокурором АР Крым, совершила нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами", - отметил генпрокурор Юрий Луценко. Таким образом, кроме государственной измены ей вменяют совершение военных преступлений. Ранее в сети сообщили о подробностях свадьбы руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Обновлено в 14:48 «Объявлено это подозрение по трем важным эпизодам: за личное участие в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, который она называла экстремистской организацией; за утверждение в соответствии с УПК РФ обвинительного заключения по уголовному делу в отношении заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чигойза и еще 5 крымских татар якобы за организацию массовых беспорядков, а на самом деле за конституционное право, дарованное украинским Основным законом на мирные протесты», - уточнил генеральный прокурор.