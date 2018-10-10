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Общество
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 14:48
· Депутат · Госдума РФ · Прокурор · Генеральный прокурор
Генпрокуратура подписала подозрение скандальной Поклонской: обвинили в нарушении законов войны

Генпрокуратура подписала подозрение скандальной Поклонской: обвинили в нарушении законов войны (4 новости)

«Подозрение было объявлено по трем эпизодам»

В среду, 10 октября, Наталья Поклонская официально приобрела статус "подозреваемой" по украинскому законодательству. Об этом сообщает УНН. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сообщение о подозрении Поклонской было составлено и подписано утром 10 октября. "По ней составлено и подписано утром сообщение о подозрении за то, что будучи так называемым прокурором АР Крым, совершила нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами", - отметил генпрокурор Юрий Луценко. Таким образом, кроме государственной измены ей вменяют совершение военных преступлений. Ранее в сети сообщили о подробностях свадьбы руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Обновлено в 14:48 «Объявлено это подозрение по трем важным эпизодам: за личное участие в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, который она называла экстремистской организацией; за утверждение в соответствии с УПК РФ обвинительного заключения по уголовному делу в отношении заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чигойза и еще 5 крымских татар якобы за организацию массовых беспорядков, а на самом деле за конституционное право, дарованное украинским Основным законом на мирные протесты», - уточнил генеральный прокурор.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  10.10.18, 13:32 Экс-прокурору оккупированного Крыма, а теперь депутату Государственной Думы РФ Наталье Поклонской подписано подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Она получила статус подозреваемой. Об этом информирует…
ТСН ТСН  ·  10.10.18, 13:59 Подозрение было объявлено по трем эпизодам.
ForUm ForUm  ·  10.10.18, 14:48 Сегодня, 10 октября, прокуратурой Автономной республики Крым составлено и подписано сообщение о подозрении Наталье Поклонской за то, что, будучи так называемым прокурором аннексированного РФ полуострова,…
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