Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати, - отец Гандзюк (6 новостей) «Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк жалуется, что прокуратура не согласовала с ним, как с потерпевшим, сделку с фигурантом дела Игорем…»

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор заявляет, что Генеральная прокуратура Украины намерена утвердить соглашение с подозреваемым в организации убийства активистки Игорем Павловским без его согласия. Об этом отец Гандзюк написал в своем Facebook.

Он подчеркнул, что ГПУ продолжает разваливать дело об убийстве Екатерины.

"Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати. Об организаторе убийства Кати Павловском (Собаке) Генпрокуратура отмалчивалась всегда... Сегодня подал в Херсонский городской суд заявление о соблюдении моих прав как потерпевшего по делу Павловского. Есть информация, что прокуратура собирается утвердить соглашение с собакой без моего согласия", - написал Виктор Гандзюк.

По словам отца активистки, по Павловскому хотят провести судебное заседание "втихаря".

Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский ездил на футбол, поскольку…

"Провести суд по нему (Павловскому, - ред.) потихоньку - исподтишка. Мне прокуратура никакого соглашения не показывала, и вообще информация по Павловскому для меня и моего адвоката закрыта. В Херсонском суде узнал, что дело передали в Приморский суд Одессы, по ходатайству Верховного суда. Надеюсь, что в Приморском суде судьи не будут прятаться от пострадавших и втихую утверждать какие-то соглашения", - указано в сообщении.

Обновлено в 18:01 Генпрокуратура просто продолжает разваливать дело об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом ее отец написал на своей Facebook-странице.

Обновлено в 18:04 Виктор Гандзюк возмутился, что правоохранители считают Павловского не организатором нападения на дочь, а только лицом, которое замалчивало информацию о преступлении.