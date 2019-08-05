  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати, - отец Гандзюк
Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 18:04
· ГПУ · Убийство
Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати, - отец Гандзюк

Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати, - отец Гандзюк (6 новостей)

«Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк жалуется, что прокуратура не согласовала с ним, как с потерпевшим, сделку с фигурантом дела Игорем…»

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор заявляет, что Генеральная прокуратура Украины намерена утвердить соглашение с подозреваемым в организации убийства активистки Игорем Павловским без его согласия. Об этом отец Гандзюк написал в своем Facebook.

Он подчеркнул, что ГПУ продолжает разваливать дело об убийстве Екатерины.

"Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати. Об организаторе убийства Кати Павловском (Собаке) Генпрокуратура отмалчивалась всегда... Сегодня подал в Херсонский городской суд заявление о соблюдении моих прав как потерпевшего по делу Павловского. Есть информация, что прокуратура собирается утвердить соглашение с собакой без моего согласия", - написал Виктор Гандзюк.

По словам отца активистки, по Павловскому хотят провести судебное заседание "втихаря".

Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский ездил на футбол, поскольку…
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский ездил на футбол, поскольку…

"Провести суд по нему (Павловскому, - ред.) потихоньку - исподтишка. Мне прокуратура никакого соглашения не показывала, и вообще информация по Павловскому для меня и моего адвоката закрыта. В Херсонском суде узнал, что дело передали в Приморский суд Одессы, по ходатайству Верховного суда. Надеюсь, что в Приморском суде судьи не будут прятаться от пострадавших и втихую утверждать какие-то соглашения", - указано в сообщении.

Обновлено в 18:01 Генпрокуратура просто продолжает разваливать дело об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом ее отец написал на своей Facebook-странице.

Обновлено в 18:04 Виктор Гандзюк возмутился, что правоохранители считают Павловского не организатором нападения на дочь, а только лицом, которое замалчивало информацию о преступлении.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.08.19, 15:22 Отец убитой херсонской активистки Катерины Гандзюк Виктор Гандзюк подал в Херсонский городской суд заявление, поскольку ему поступила информация о том, что прокуратура собирается утвердить соглашение…
Украинская правда Украинская правда  ·  05.08.19, 16:54 Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк жалуется, что прокуратура не согласовала с ним, как с потерпевшим, сделку с фигурантом дела Игорем Павловским. В Генпрокуратуре объясняют это нормой закона.
iPress iPress  ·  05.08.19, 16:59 Генеральна прокуратура уклала угоду з підозрюваним у організації вбивства Катерини Гандзюк Ігорем Павловським та направила до суду обвинувальний акт. Його більше не вважають ймовірним організатором.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  05.08.19, 18:01 Впрочем, отец убитой активистки Виктор Гандзюк об этом ничего не знал. Как с потерпевшей стороной, с ним не согласовывали таких действий. Генпрокуратура просто продолжает разваливать дело об убийстве…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.08.19, 18:04 Генеральная прокуратура заключила соглашение с подозреваемым в организации убийства Екатерины Гандзюк Игорем Павловским и направила в суд обвинительный акт. Его больше не считают вероятным организатором.…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати, - отец Гандзюк

Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати, - отец Гандзюк
На следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн, - советник Зеленского Федоров

На следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн, - советник…
Эстония не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям &quot;ЛДНР&quot;

Эстония не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям "ЛДНР"
Зеленский отпустил Кличко в отпуск на пять дней

Зеленский отпустил Кличко в отпуск на пять дней
Разумков: Партия &quot;Слуга народа&quot; может изменить ситуацию в стране

Разумков: Партия "Слуга народа" может изменить ситуацию в стране
ЦИК завершила повторный подсчет голосов на скандальном округе в Покровске

ЦИК завершила повторный подсчет голосов на скандальном округе в Покровске
Закон о ВАКС попытаются принять до его запуска

Закон о ВАКС попытаются принять до его запуска
Оплеуха Джонсону. Британский парламент собрался блокировать жесткий Brexit

Оплеуха Джонсону. Британский парламент собрался блокировать жесткий Brexit
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Команда президента заявляет, что скоро украинцы смогут голосовать, не выходя из дома

Команда президента заявляет, что скоро украинцы смогут голосовать, не выходя…
Советские запреты. Что нельзя было делать в семье

Советские запреты. Что нельзя было делать в семье
Зинченко - о противостоянии с Салахом в матче Суперкубка Англии

Зинченко - о противостоянии с Салахом в матче Суперкубка Англии
&quot;Вот и все. Я умираю&quot;: история легендарного украинского тренера

"Вот и все. Я умираю": история легендарного украинского тренера
Кровавое ДТП на Киевской трассе устроил бывший руководитель Одесской и Донецкой железных дорог

Кровавое ДТП на Киевской трассе устроил бывший руководитель Одесской и…
Украине на выплату долгов до конца года нужно почти 170 миллиардов

Украине на выплату долгов до конца года нужно почти 170…
Суд обязал миграционную службу предоставить доказательства отсутствия у Супрун гражданства США

Суд обязал миграционную службу предоставить доказательства отсутствия у Супрун гражданства…
Доник: Сирский будет хорошим командующим Сухопутными войсками. Лучше, чем Попко, у которого была одна задача – не сделать ничего такого, чтобы не залететь

Доник: Сирский будет хорошим командующим Сухопутными войсками. Лучше, чем Попко,…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.