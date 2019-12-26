Генпрокуратура провела следственный эксперимент в деле о расстрелах активистов Евромайдана

Генеральная прокуратура провела следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по факту препятствования мирным акциям протеста в ноябре 2013 - феврале 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве. Как пояснили в Генпрокуратуре, в эксперименте следователи хотели подтвердить показания свидетелей о выстрелах со стороны правоохранителей.

"Прокуроры ГПУ 24 декабря 2019 года провели следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по фактам препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013 - феврале 2014 году на Майдане Незалежности в г. Киеве с целью подтверждения показаний других свидетелей по выстрелам в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились стражи порядка", - отметили в Генпрокуратуре. Результаты проведенного эксперимента не сообщаются.

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Обновлено в 19:04 Сообщается, что прокуроры провели следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по факту препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013 - феврале 2014 года на Майдане.

Обновлено в 19:48 А вот в Индии массово приветствуют местную полицию, когда та в ходе следственного эксперимента застрелила четырех подозреваемых...