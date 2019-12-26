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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 19:48
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Генпрокуратура провела следственный эксперимент в деле о расстрелах активистов Евромайдана

Генпрокуратура провела следственный эксперимент в деле о расстрелах активистов Евромайдана (10 новостей)

«Относительно выстрелов в сторону гостиницы Украина»

Генеральная прокуратура провела следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по факту препятствования мирным акциям протеста в ноябре 2013 - феврале 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве. Как пояснили в Генпрокуратуре, в эксперименте следователи хотели подтвердить показания свидетелей о выстрелах со стороны правоохранителей.

"Прокуроры ГПУ 24 декабря 2019 года провели следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по фактам препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013 - феврале 2014 году на Майдане Незалежности в г. Киеве с целью подтверждения показаний других свидетелей по выстрелам в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились стражи порядка", - отметили в Генпрокуратуре. Результаты проведенного эксперимента не сообщаются.

А вот в Индии массово приветствуют местную полицию, когда та в ходе следственного эксперимента застрелила четырех подозреваемых...

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ГПУ просит Кабмин увеличить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

Обновлено в 19:04 Сообщается, что прокуроры провели следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по факту препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013 - феврале 2014 года на Майдане.

Обновлено в 19:48 А вот в Индии массово приветствуют местную полицию, когда та в ходе следственного эксперимента застрелила четырех подозреваемых...

ФОТО К НОВОСТИ: «Генпрокуратура провела следственный эксперимент в деле о расстрелах активистов Евромайдана»
Фото Генпрокуратура провела следственный эксперимент в деле о расстрелах активистов Евромайдана
Фото Прокуроры Генпрокуратуры провели следственный эксперимент в деле о расстрелах на Майдане
Фото ГПУ провела следственный эксперимент по делу о препятствовании акциям протеста на Майдане
Фото Дело Майдана: Генпрокуратура провела следственный эксперимент
Фото ГПУ провела следственный эксперимент по делу о расстрелах на Майдане
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.12.19, 16:18 Относительно выстрелов в сторону гостиницы "Украина"
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.12.19, 17:00 Генеральная прокуратура провела следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по факту препятствования мирным акциям протеста в ноябре 2013 - феврале 2014 года на Майдане Незалежности…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.12.19, 17:26 Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины провели 24 декабря следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по фактам препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013…
Униан Униан  ·  26.12.19, 17:29 Эксперимент проведен с целью подтверждения показаний свидетелей относительно выстрелов в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились правоохранители.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.19, 17:32 Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины провели 24 декабря следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по фактам препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  26.12.19, 17:35 Прокуроры Генпрокуратуры провели следственный эксперимент в производстве по факту препятствования мирным акциям протеста в ноябре 2013 - феврале 2014 году на Майдане Незалежности.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.12.19, 18:10 Генпрокуратура провела следственный эксперимент с участием свидетеля в деле о расстрелах на Майдане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 26 декабря. Следственный эксперимент был проведен…
УНН УНН  ·  26.12.19, 18:58 В Киеве 24 декабря прокуроры Генеральной прокуратуры Украины провели следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по фактам препятствования проведению собраний и митингов в ноябре…
РБК Украина РБК Украина  ·  26.12.19, 19:04 Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) провела следственный эксперимент по делу об расстрелах на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.Сообщается, что прокуроры…
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