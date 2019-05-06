Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос

Во вторник, 7 мая, Генеральная прокуратура вызывает президента Петра Порошенко на допрос.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в ведомстве."На завтра вызван (Порошенко)", - сказал собеседник журналистов.По его словам, Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев. Также от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года. "И для подписи старого (протокола допроса) и для дополнительного допроса", - отметил собеседник.В свою очередь, начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подтвердил информацию о вызове Порошенко на дополнительный допрос на завтра 7 мая. Время допроса не уточняется.