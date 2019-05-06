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Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос (4 новости)

«В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили информацию, что Президента Украины Петра Порошенко вызывают на допрос»

Во вторник, 7 мая, Генеральная прокуратура вызывает президента Петра Порошенко на допрос.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в ведомстве."На завтра вызван (Порошенко)", - сказал собеседник журналистов.По его словам, Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев. Также от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года. "И для подписи старого (протокола допроса) и для дополнительного допроса", - отметил собеседник.В свою очередь, начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подтвердил информацию о вызове Порошенко на дополнительный допрос на завтра 7 мая. Время допроса не уточняется.

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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  06.05.19, 15:02 Генеральная прокуратура Украины сообщила о вызове на допрос президента Петра Порошенко. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт «Украинские новости»...
УНН УНН  ·  06.05.19, 15:08 Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил информацию о том, что президента Украины Петра Порошенко вызывают завтра, 7 мая, в ГП на допрос…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.05.19, 17:51 В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили информацию, что Президента Украины Петра Порошенко вызывают на допрос.
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