Генпрокуратура вызывает главу Окружного админсуда Киева Вовка и еще трех судей ОАСК на допрос и для вручения подозрений (5 новостей) «Генпрокуратура вызывает на 2 августа председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и трех судей»

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что дело о возможном злоупотреблении властью, в котором фигурируют судьи ОАСК, не имеет юридической перспективы.Председатель Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк считает, что в случае, если Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявит ему подозрение в деле о возможных злоупотреблениях властью, это будет лучшим вариантом для защиты.

Об этом Вовк заявил в интервью "Українським новинам", которое опубликовано 30 июля.

По мнению председателя ОАСК, дело, в рамках которого проходили обыски в помещениях суда, "не имеет никакой юридической перспективы".

"Масса нарушений. Кодекс не позволяет НАБУ [Национальному антикоррупционному бюро Украины] и ГПУ действовать так, как они это сделали. Чтобы все было юридически грамотно, нужно было идти другим путем, но я не хочу подсказывать, как. Для меня единственная интрига когда это все развалится. С юридической точки зрения для нас лучше предъявление подозрений. Это наделяет нас определенным статусом, который позволит защититься", сказал Вовк.

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Он подтвердил готовность к развитию ситуации в любых направлениях.

"Никто никуда не собирается уходить. Подозрение, так подозрение, ведь мы спокойны за юридическую составляющую, хотя нам не нравится политическая. Наш суд один из немногих, который позволяет себе принимать независимые решения, без оглядки на власть", заявил Вовк.

Он утверждает, что никуда не собирается убегать или скрываться.

26 июля сотрудники ГПУ и НАБУ провели обыск в Окружном админсуде Киева. По информации Генпрокуратуры, судьи этого суда системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. По словам руководителя управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, сообщение о подозрении подготовлено руководству суда и четырем судьям.

Горбатюк также заявил, что генпрокурор Юрий Луценко "сначала отказывал ему во встречах, а затем просто уехал в отпуск", поэтому обыски проводили в помещении суда, но не в кабинетах судей.

Глава ГПУ утверждает, что Горбатюк к нему не обращался. Генпрокурор сказал, что примет решение о согласовании подозрений судьям Окружного админсуда Киева 31 июля.

29 июля пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила, что подозрения судьям Окружного админсуда только поступили на подпись заместителю генпрокурора.

В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации.

Адвокат суда Евгений Солодко сообщил, что в ходе обыска был поврежден сервер суда и изъяты материалы дел, в которых фигурируют Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник.