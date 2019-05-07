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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 17:03
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Генпрокуратура вызывает Сытника на допрос

Генпрокуратура вызывает Сытника на допрос (10 новостей)

«Допрос запланирован на пятницу, 10 мая»

Генеральная прокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника на допрос 10 мая по делу о превышении служебных полномочий должностными лицами НАБУ из-за вмешательства в выборы президента США. Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве. Сытник вызывает

Обновлено в 16:54 Дело касается вмешательства в выборы президента США.

Обновлено в 17:03 енеральная прокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника 10 мая на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.

ФОТО К НОВОСТИ: «Генпрокуратура вызывает Сытника на допрос»
Фото Генпрокуратура вызывает Сытника на допрос
Фото Генпрокуратура вызвала главу НАБУ Сытника на допрос
Фото Генпрокуратура вызывает директора НАБУ Сытника на допрос
Фото Следователи Генпрокуратуры вызывают на допрос директора НАБУ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.05.19, 13:54 Генпрокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника на допрос на 10 мая. Об этом сегодня LIGA.net сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко."Вызывают его (Сытника, -…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.05.19, 14:23 Генеральная прокуратура Украины вызывает директора НАБУ Артема Сытника на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.
Хвиля Хвиля  ·  07.05.19, 14:24 Генеральная прокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника на допрос 10 мая по делу... Сообщение Генпрокуратура вызывает Сытника на допрос появились сначала на ХВИЛЯ.
УНН УНН  ·  07.05.19, 14:35 Генпрокуратура вызывает директора НАБУ Артема Сытника на допрос в рамках производства ГБР. Об этом сообщили в Telegram-канале The Newsroom."Согласно требованиям ст.133, 135 Вам необходимо явиться 10 мая…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комментарии Комментарии  ·  07.05.19, 14:49 В ГПУ Сытника допросят о возможном превышении полномочий Генеральная прокуратура Украины вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника в пятницу, 10 мая, на допрос…
Телеграф Телеграф  ·  07.05.19, 14:53 Генпрокуратура вызывает директора НАБУ Артема Сытника на допрос в рамках производства ГБР.
Униан Униан  ·  07.05.19, 15:08 Допрос запланирован на пятницу, 10 мая.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.05.19, 16:54 Дело касается вмешательства в выборы президента США.  
Украинская правда Украинская правда  ·  07.05.19, 17:03 енеральная прокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника 10 мая на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.
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