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Генпрокуратура вызывает Сытника на допрос (10 новостей) «Допрос запланирован на пятницу, 10 мая»

Генеральная прокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника на допрос 10 мая по делу о превышении служебных полномочий должностными лицами НАБУ из-за вмешательства в выборы президента США. Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве. Сытник вызывает

Обновлено в 16:54 Дело касается вмешательства в выборы президента США.

Обновлено в 17:03 енеральная прокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника 10 мая на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.