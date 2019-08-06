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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 23:47
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Генпрокурор Луценко: как только парламент заработает, я напишу заявление об отставке

Генпрокурор Луценко: как только парламент заработает, я напишу заявление об отставке (6 новостей)

«Генеральный прокурор Юрий Луценко обещает подать в отставку с началом работы Верховной Рады нового созыва»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что после увольнения с должности "более тщательно" займется политической деятельностью.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после избрания нового созыва Верховной Рады. Об этом он сказал 6 августа в эфире "Радио НВ".

"В ходе первой встречи с избранным президентом [Украины Владимиром] Зеленским, это еще до его инаугурации, я сказал, что, как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера. Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент соберется и сформирует руководящие органы, я напишу заявление об отставке по собственному желанию", пообещал Луценко.

Генпрокурор отметил, что после увольнения из Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) намерен заняться политикой.

"Понятно, что, потеряв должность, которая меня сдерживала и ограничивала, я займусь ею более тщательно. Буду ли я заниматься партийной деятельностью? Пока не решил", сказал он.

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Луценко был назначен на должность генпрокурора 12 мая 2016 года.

11 июня 2019 года Зеленский вносил в Раду представление об увольнении главы ГПУ.

18 июня глава комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат от "Батьківщини" Андрей Кожемякин заявил, что в представлении на увольнение Луценко не указано ни одно из предусмотренных законодательством оснований для его отставки.

Луценко говорил, что подаст в отставку после досрочных парламентских выборов. Он считает, что Зеленский не имел права вносить представление о его увольнении.

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.

Обновлено в 22:40 "В ходе первой встречи с избранным президентом [Украины Владимиром] Зеленским, это еще до его инаугурации, я сказал, что, как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера. Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент…

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ФОТО К НОВОСТИ: «Генпрокурор Луценко: как только парламент заработает, я напишу заявление об отставке»
Фото Луценко собрался подать в отставку с началом работы Рады нового созыва
Фото Генпрокурор Луценко: как только парламент заработает, я напишу заявление об отставке
Фото Луценко: Как только парламент соберется и сформирует руководящие органы, я напишу заявление об отставке
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Канал 112 Канал 112  ·  06.08.19, 21:27 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, когда новая Верховная Рада приступит к работе, передает "НВ". "Как только новый парламент соберется, я подам заявление об отставке",…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  06.08.19, 21:33 Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда начнет работу Верховная Рада девятого созыва. Об этом Луценко заявил в эфире Радио НВ."Как только новый парламент соберется...…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.08.19, 21:54 Генеральный прокурор Юрий Луценко обещает подать в отставку с началом работы Верховной Рады нового созыва.
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