Генпрокурор Луценко: как только парламент заработает, я напишу заявление об отставке (6 новостей) «Генеральный прокурор Юрий Луценко обещает подать в отставку с началом работы Верховной Рады нового созыва»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что после увольнения с должности "более тщательно" займется политической деятельностью.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после избрания нового созыва Верховной Рады. Об этом он сказал 6 августа в эфире "Радио НВ".

"В ходе первой встречи с избранным президентом [Украины Владимиром] Зеленским, это еще до его инаугурации, я сказал, что, как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера. Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент соберется и сформирует руководящие органы, я напишу заявление об отставке по собственному желанию", пообещал Луценко.

Генпрокурор отметил, что после увольнения из Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) намерен заняться политикой.

"Понятно, что, потеряв должность, которая меня сдерживала и ограничивала, я займусь ею более тщательно. Буду ли я заниматься партийной деятельностью? Пока не решил", сказал он.

Главные новости футбола 9 января: Зинченко забил классный дебютный гол…

Луценко был назначен на должность генпрокурора 12 мая 2016 года.

11 июня 2019 года Зеленский вносил в Раду представление об увольнении главы ГПУ.

18 июня глава комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат от "Батьківщини" Андрей Кожемякин заявил, что в представлении на увольнение Луценко не указано ни одно из предусмотренных законодательством оснований для его отставки.

Луценко говорил, что подаст в отставку после досрочных парламентских выборов. Он считает, что Зеленский не имел права вносить представление о его увольнении.

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.

Обновлено в 22:40 "В ходе первой встречи с избранным президентом [Украины Владимиром] Зеленским, это еще до его инаугурации, я сказал, что, как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера. Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент…

Обновлено в 23:47 Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее попыткой сорвать переговорный процесс по ситуации на Донбассе и призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина "как можно быстрее собраться" для возобновления переговоров в нормандском формате.