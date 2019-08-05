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Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:01
· НАТО · Аннексированный Крым
Генсек НАТО: аннексия Крыма Россией произошла из-за конкуренции сверхдержав

Генсек НАТО: аннексия Крыма Россией произошла из-за конкуренции сверхдержав (7 новостей)

«Аннексия Крыма - первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой»

Конкуренция между крупными государствами провоцирует новые угрозы мировому порядку и аннексия Крыма является одним из примеров. Об этом заявил Генеральный секретарь Йенс Столтенберг в Центре стратегических исследований при Университете Виктории в Веллингтоне в Новой Зеландии.

"Первым (вызовом перед мировой безопасностью - ред.) является рост конкуренции между великими державами... И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что аннексия Крыма это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны. Столтенберг добавил, что Россия наращивает присутствие и в других странах.

"И мы наблюдаем рост российского присутствия на Ближнем Востоке, в Сирии, а также в России, пытающейся вмешаться и подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах НАТО и в других местах", - сказал Генсек НАТО.

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Ранее сообщалось, что НАТО изменит военную стратегию из-за России. Генсек НАТО заявил, что с 2014 года сложилась новая обстановка в сфере безопасности. Поэтому Альянс намерен изменить военную стратегию.

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Обновлено в 21:58 Конкуренция между крупными странами провоцирует новые опасности мировому порядку и аннексия Крыма является одним из пример"Первым (вызовом перед мировой безопасностью, – ред.) является рост конкуренции между великими державами... И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до…

Обновлено в 22:01 "И мы видим последствия этого от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря", - сказал Столтенберг.

ФОТО К НОВОСТИ: «Генсек НАТО: аннексия Крыма Россией произошла из-за конкуренции сверхдержав»
Фото Генсек НАТО назвал причину аннексии Крыма
Фото Аннексия Крыма Россией произошла из-за конкуренции сверхдержав, - Столтенберг
Фото Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
Фото Генсек НАТО Столтенберг считает аннексию Крыма последствием конкуренции сверхдержав
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УНН УНН  ·  05.08.19, 20:05 Конкуренция между крупными государствами провоцирует новые угрозы мировому порядку и аннексия Крыма является одним из примеров. Об этом заявил Генеральный секретарь Йенс Столтенберг в Центре стратегических…
РБК Украина РБК Украина  ·  05.08.19, 20:57 Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что аннексия Крыма Российской Федерацией произошла из-за конкуренции сверхдержав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на…
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ForUm ForUm  ·  05.08.19, 21:51 Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что аннексия Крыма Российской Федерацией произошла из-за конкуренции сверхдержав, сообщает РБК-Украина со…
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Фокус Фокус  ·  05.08.19, 21:58 Конкуренция между крупными странами провоцирует новые опасности мировому порядку и аннексия Крыма является одним из пример"Первым (вызовом перед мировой безопасностью, – ред.) является рост конкуренции…
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