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Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на выборах

Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на выборах (5 новостей)

«Генсек НАТО назвал Украину важным партнером Альянса»

В НАТО ждут продолжения сотрудничества с Украиной после победы на президентских выборах основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, который по данным экзит-поллов лидирует во втором туре президентских выборов в Украине.

"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является ценным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", написал Столтенберг в Twitter.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. На пост главы государства претендуют Зеленский и Порошенко. "ГОРДОН" ведет текстовую трансляцию основных событий, связанных с процессом голосования и подсчетом голосов.

Согласно окончательным данным "Национального экзит-полла 2019", который провели Киевский международный институт социологии, Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр Разумкова, за Зеленского проголосовали 73% респондентов, за Порошенко 25,5%.

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ЦИК обработал более 5% электронных протоколов. Согласно этим данным, за Зеленского проголосовали 71,97% избирателей, за Порошенко 25,72%.

Порошенко после объявления предварительных данных "Национального экзит-полла" сказал, что в следующем месяце оставит пост главы государства, но не уйдет из политики. Зеленский сообщил, что Порошенко поздравил его с победой.

Зеленского также поздравили посольство США и президент Франции Эммануэль Макрон и польский президент Анджей Дуда.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.04.19, 23:08 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества.
РБК Украина РБК Украина  ·  21.04.19, 23:13 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом он написал в Twitter.Столтенберг заявил, что Украина является ценным партнером…
УНН УНН  ·  21.04.19, 23:17 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом он написал в Twitter, передаёт УНН."Поздравляю Владимира Зеленского с победой…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  22.04.19, 01:22 Генсек НАТО назвал Украину важным партнером Альянса.
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