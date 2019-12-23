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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 11:00
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Генсек НАТО Столтенберг готов к личной встрече с Путиным

Генсек НАТО Столтенберг готов к личной встрече с Путиным (11 новостей)

«Эксперты расценили предложение главы НАТО как важный сигнал к диалогу»

Йенс Столтенберг заявил, что готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Генеральный секретарь НАТО считает, что надо уметь правильно управлять такими отношениями.

Столтенберг мог бы провести встречу с Путиным "при наличии соответствующих рамочных условий", пишет DW.

Столтенберг считает, что "особенно в трудные времена важно вместе садиться за стол переговоров". В то же время генсек не уточнил, как именно должны выглядеть эти рамочные условия.

Россия – наш самый крупный сосед и останется таким. Даже если наши отношения не улучшатся, нужно уметь управлять этими тяжелыми отношениями, – полагает генсек НАТО.

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Он добавил, что возвращение к рутинному диалогу с Россией невозможно до урегулирования ситуации в Украине, но в то же время подчеркнул важность диалога.

Отметим, недавно Столтенберг заявил, что "НАТО не считает Россию врагом, потому что не создает списки врагов". Однако там осуждают РФ из-за агрессии в Украине.

Что решили лидеры Альянса на саммите НАТО-2019 о России?

  • В НАТО утвердили доработанные планы по защите и гарантиям военной безопасности Польши и стран Прибалтики из-за угрозы возможной агрессии со стороны России.

  • Несмотря на признание существующей угрозы со стороны России, Столтенберг заявил, что Альянсу нужно усиливать отношения с ней, мол, РФ является крупнейшим и ближайшим соседом.

    • Обновлено в 10:59 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что готов к личной беседе с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online. "В соответствующих рамках я бы встретился с президентом Путиным. Особенно во времена, когда возникают…

    Обновлено в 11:00 Генеральний секретарь Североатлантического альянса заявил о готовности лично встретиться с президентом РФ.

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    УНН УНН  ·  23.12.19, 10:05 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным "при правильном контексте", утверждая, что диалог важен в "трудных" отношениях. Об этом…
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    MIGnews MIGnews  ·  23.12.19, 11:00 Генеральний секретарь Североатлантического альянса заявил о готовности лично встретиться с президентом РФ.
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